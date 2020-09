Detingut a Cornellà, després de sembrar el pànic en un tren de rodalies, per portar a sobre una arma simulada

Davant l'avís d'un passatger d'un tren de rodalies, s'han activat diverses patrulles i equips especialitzats dels Mossos per un possible incident de caràcter terrorista en un vagó que va ser detingut a l'estació de tren de Cornell à. Els passatgers no subrieron cap mal, però si es van emportar un bon ensurt a l'ésser desallotjats a corre-cuita dels vagons.





















Un dels passatgers de l'tren va donar la veu d'alerta a l'112 després de veure'l una arma a un altre passatger i es va activar a la unitat especial dels Mossos. Després de fer aturar el tren en una zona segura, els agents han pogut entrar al comboi, acostar fins a l'home, assegurar la zona, reduir-lo per recuperar l'arma.





L'home que la portava amagada ha lliurat l'arma als agents i els agents han pogut comprovar que es tratataba d'una arma curta simulada que portava amagada.





El detingut pels Mossos de nacionalitat marroquina, no ha mostrat l'arma ni tampoc ha fet cap crida ni cap comentari que es pugui relacionar, de moment amb un mòbil d'índole terrorista.





Després que els agents de l'ARRO li han pogut agafar l'arma, ha estat traslladat a una comissaria per tal d'identificar-lo ja que no portava els seus documents identificatius sobre i allà se li ha notificat una denúncia per portar una arma simulada i després ha estat posat en llibertat perquè segons la legislació vigent portar una arma sense permís és un delicte, però si és simulada es considera només una falta.





De moment els Mossos descarten qualsevol vinculació de l'detingut amb el terrorisme islàmic encara que el marroquí sí que té antecedents per diversos delictes relacionats amb robatoris i furts.





Seguirem informant ...