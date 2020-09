Carlos Carrizosa: "Els Mossos han d'executar les ordres de la Fiscalia General de l'Estat enfront dels Okupes"

Cs ha demanat a la Generalitat "implantar" en els Mossos d'Esquadra la nova instrucció de la Fiscalia General de l'Estat que unifica criteris d'actuació davant de delictes de violació de domicili i usurpació de béns immobles, i insta els fiscals a facilitar l' desallotjament d'immobles ocupats.





Ho ha anunciat aquest diumenge el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, després de reunir-se amb veïns de Trinitat Vella a Barcelona al costat de la presidenta de el grup municipal de Cs a l'Ajuntament, Llum Guilarte , per abordar les ocupacions "que pateix aquest barri , com tants altres barris de Barcelona ".

















En declaracions als mitjans després de la reunió, Carriozosa ha assegurat que a Barcelona han pujat aquest tipus de delictes en l'últim any i que alguns okupes s'instal·len a equipaments "pensades per a persones que sí que necessiten aquests pisos" per viure.





Al carrer Turó de la Trinitat Vella --ha dit-- "es van comprar edificis sencers per l'alcaldia de Colau i el que va servir és perquè fossin ocupats per persones, amb el consentiment de la senyora Colau, que han tingut actituds absolutament incíviques" .





Per això, ha reclamat que el consistori es personi en els procediments de veïns contra okupes: "Estem absolutament bolcats amb aquest problema perquè la gent té dret a que se la protegeixi, i ningú l'està protegint".





Cribratges A TRINITAT VELLA

Coincidint amb els cribratges massius en marxa aquest cap de setmana a Trinitat Vella per detectar casos d'Covid-19, Carrizosa ha lamentat que és "un dels més castigats en la qüestió de la pandèmia, és un barri de gent senzilla".





"Ara potser tenim un moment delicat, canvia el temps i hem de vigilar moltíssim els nostres equipaments i residències", per evitar que els contagis es propaguin de grans nuclis urbans a altres zones, com va passar al març amb la ciutat de Madrid, ha recordat.





Ha subratllat que "per a gent que ha de treballar i portar diners a casa" és difícil confinar, pel que ha demanat seguir les mesures de seguretat, higiene i prevenció per així frenar contagis de coronavirus.