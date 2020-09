Pere Aragonès: "Si l'independentisme continua dempeus és per tornar-hi amb més força"

El vicepresident de la Generalitat, membre de ERC, Aragonès ha volgut en un fil a Twitter sintetizar el viscut fa tres anys amb l'entrada Guardia Civl al Departament d'Economia el 20 de setembre de 2017.

























Ha començat dient: "Eren les 8.05 h quan, des del cotxe, sento per la ràdio que la Guàrdia Civil ha entrat al departament de Vicepresidència i Economia, ha precintat el meu despatx i m'ha detingut. Així començava #elmeu20S d'ara fa 3 anys i que tot seguit intentaré explicar-vos"





I d'aquesta manera ha volgut descriure la seva visió d'aquell dia. "En aquell moment era secretari d’Economia i després d’uns moments de confusió i algunes trucades, decidim que el millor és dirigir-se al Palau de la Generalitat. És llavors quan puc desmentir la meva detenció mentre es confirmen altres noms molt propers" continúa dient.





"Des del Saló Sant Jordi amb el vicepresident (Oriol) Junqueras i el conseller Jordi Turull

així com amb la resta del govern, intentem crear un mapa global de la situació per saber amb exactitud a quins departaments han entrat i quina és la situació de les persones detingudes. Feia just uns dies que Montoro havia intervingut les finances de la Generalitat i una de les prioritats del govern català era denunciar-ho a la comunitat internacional. Per exemple, vam denunciar la situació d’absoluta injustícia al Banc Central Europeu" afirma Aragones.





Després diu "recordo molta angoixa i patiment, companys com @jmjovellado, @LlSalvado

, Natàlia Garriga, Francesc Sutrias, Josuè Sallent... amb qui compartíem el dia a dia es trobaven a la comissaria de Travessera de Gràcia tancats pel seu compromís amb la democràcia i el nostre país" per afegir "el 20 de setembre del 2017 l'Estat va travessar una línia vermella, es va fer evident que actuaria contra el referèndum de l'1-O per la força, tot i que mai ens hauríem imaginat la duresa de les imatges que finalment vam viure" diu Pere Aragones.





Per això acaba dient "si l'independentisme continua dempeus després de la tardor del 2017 és per tornar-hi amb més força i fins que guanyem la victòria definitiva! I alhora per abocar tota l'energia en reclamar l'amnistia per a tothom qui va patir i pateix repressió. Ens en sortirem!".









Segueix el fil sencer de Pere Aragonés.