Els MIR catalans inicien una vaga de tres dies de vaga que esperen que sigui "massiva"

Metges Interns Residents (MIR) de Catalunya (on hi ha uns 3.500 treballant) han convocat des d'aquest dilluns fins al dimecres una vaga de el col·lectiu que esperen que sigui "massiva".









El portaveu dels MIR catalans, Alex Mayer, ha declarat que reclamen canvis per poder formar-se en la seva especialitat dins del seu horari de treball i millores retributives en el sou base i les hores de guàrdia.









"Hem tingut negociacions de debò després de la convocatòria de vaga, a força de reivindicacions, de manera que esperem que les concentracions sí siguin efectives per aconseguir allò que reclamem", ha afegit.





Divendres hi va haver una reunió amb el Govern i les patronals per intentar un acord i desconvocar la vaga però, després de la trobada, els MIR han mantingut la convocatòria: "Ens donen la raó en totes les nostres reclamacions però a l'hora de la veritat concreten molt poc ", ha criticat.





"Les patronals i l'ICS han reconegut obertament que tenim raó", i ha assegurat que han rebut missatges de suport de la resta de branques de professionals sanitaris.





SERVEIS MÍNIMS





Mayer ha lamentat que, de cara a la vaga, se'ls exigeixen uns serveis mínims que, segons la seva opinió, no es corresponen amb els que hauria de fer un MIR: "Ens posen mínims com si fóssim adjunts, però som personal en formació" .





D'aquesta manera, preveu que l'atenció al pacient "probablement no es veurà afectada", a diferència dels metges adjunts dels centres sanitaris catalans, que considera que sí que notaran un increment en el volum de treball.





Mayer ha posat en dubte --al ser personal en formació-- els serveis mínims que els han requerit, i ha avisat de possibles conseqüències judicials: "Mirarem amb el sindicat si denunciar-ho, perquè vulneren els nostres drets".





RECLAMACIONS





Els metges han resumit les seves reclamacions en tres blocs: formació, condicions laborals i millores retributives, i han destacat que moltes d'elles ja estan "contemplades per la llei".





Els MIR reclamen que el 15% de la jornada ordinària es destini a formació de la seva especialitat, perquè actualment "no tenen hores per a això", així com disposar de 10 dies a l'any per participar en actes formatius.





Pel que fa a les condicions laborals, demanen que les jornades siguin de 35 hores setmanals i es compleixin les 12 hores de descans ininterromput després de les guàrdies, així com les 36 de descans setmanal.





També exigeixen un increment en el sou base -d'uns 16.000 euros bruts a l'any-- per "deixar de ser mileuristes", i també en el pagament de les hores de guàrdia.





Mayer ha dit que des de 2010 els MIR catalans compleixen funcions "essencials" en el sistema sanitari català quan encara haurien d'estar formant-se.