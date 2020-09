Mor el director de cinema i teatre Gerardo Vera als 73 anys

L'escenògraf i director de cinema i teatre Gerardo Vera ha mort aquest diumenge als 73 anys, segons ha informat l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música. Entre els seus grans èxits es troba la direcció de l'espectacle Azabache a la Expo92 de Sevilla que va reunir sobre l'escenari a Juanita Reina, Imperi Argentina o Rocío Jurado, entre altres artistes.













"Desolats per la pèrdua del nostre admirat Gerardo Vera, un artista complet i un home de teatre que va destacar en múltiples facetes: director, escenògraf i va estar 7 anys al front del Centre Dramàtic Nacional", ha lamentat l'INAEM en xarxes socials. "El món de la cultura i les arts escèniques perden a un referent. Descansi en pau", ha subratllat.





En aquest mateixa línia s'ha pronunciat el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, a què ha definit com un "referent fonamental de la nostra Cultura". "Sento profundament la mort de Gerardo Vera, un home del Cinema i de Teatre, un referent fonamental de la nostra Cultura", ha escrit en xarxes socials.





Director de Centre Dramàtic Nacional entre els anys 2004 i 2011, compta entre els seus premis amb el Goya al millor disseny de vestuari per 'El amor brujo' el 1986 i amb el Premi Goya a la millor direcció artística per 'La nena dels teus ulls' . A més, va ser distingit amb el Premi Nacional de Teatre en 1988.





El seu muntatge de l'obra de teatre 'Divines Paraules' inaugurar la Vall-Inclán de Madrid i va arribar al Lincoln Centre Festival de Nova York, una de les institucions culturals més rellevants dels Estats Units. Va ser la primera vegada que aquest festival programava una obra en espanyol.





Gerardo Vera va néixer a Miraflores de la Serra (Madrid) el 1947. Va estudiar Filologia Anglesa però aviat va decidir dedicar-se a la cultura. Debuta en la direcció artística amb la pel·lícula 'Gelea Reial' (1980), de Carles Mira, i després va continuar amb altres films com 'Ferotge' (1984). Al llarg de la seva trajectòria professional va col·laborar amb alguns dels grans directors de cinema del nostre país, com Carlos Saura i Fernando Trueba, amb el qual va guanyar un Goya per 'La nena dels teus ulls'. També va participar en l'adaptació televisiva de 'Els Pazos de Ulloa'.





Va debutar com a director de cinema en 1992 amb la pel·lícula 'Una dona sota la pluja', protagonitzada per Antonio Banderas, Ángela Molina i Imanol Arias, i després va repetir l'experiència en els films 'L'altra història de Rosendo Juares (1993),' La Celestina '(1996) i' Desig '(2002).





Després del seu pas pel Centre Dramàtic Nacional es va bolcar amb el seu treball en el teatre. Sota la seva direcció s'han representat obres com 'agost (Comtat d'Osage)', 'La Lloba' o 'Maribel i l'estranya família', de Miguel Mihura, entre les més destacades. En 2018 va ser guardonat amb la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts.