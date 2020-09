Detinguda una dona que va enviar una carta amb verí a la Casa Blanca per assassinar a Trump

Les autoritats nord-americanes han detingut aquest diumenge a una dona sospitosa d'enviar la setmana passada un paquet que contenia verí de ricina al president dels Estats Units, Donald Trump.













Aquesta persona ha estat interceptada en un encreuament fronterer a l'estat de Nova York quan pretenia entrar a Estats Units des del Canadà. La dona portava una arma, segons ha informat la cadena nord-americana CNN, que cita un funcionari policial.





Si bé la Reial Policia Muntada del Canadà ha assenyalat que no es troba en disposició de confirmar o negar una possible detenció, aquest cap de setmana ja va comunicar que estava treballant al costat de la Policia Federal dels Estats Units (FBI) en aquest cas.





La presència de ricina, una substància molt tòxica que s'extreu de les llavors de ricí, es va confirmar mitjançant dues anàlisis. Tot el correu de la Casa Blanca es classifica i s'analitza en una instal·lació externa abans d'arribar a les instal·lacions de la qual és la residència oficial i principal centre de treball de el president dels Estats Units.





El FBI i el Servei Secret ja investiguen el que han denominat com "carta misteriosa". "En aquest moment, no hi ha cap amenaça coneguda contra la seguretat pública", va puntualitzar el cos policial en un comunicat difós a través de Twitter.





La ricina, que pot presentar-se en forma de pols, grànuls, baf o àcid, s'ha utilitzat en actes terroristes. Si s'ingereix causa nàusees, vòmits i hemorràgia interna en estómac i intestins. A aquests símptomes els segueixen insuficiència hepàtica i renal i, finalment, mort per col·lapse de sistema circulatori.