Demanen més de 7 anys de presó per a la dona que va intentar assassinar a la núvia de la seva exparella i simular un suïcidi

La Fiscalia demana 7 anys i mig de presó per a una dona, MMMB pel suposat intent d'assassinat de la núvia de la seva exparella, simulant un suïcidi, i que serà jutjada aquest dilluns a la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo.













Els fets van passar la matinada de l'1 de juliol de l'any passat, quan l'acusada es va amagar al replà de l'cinquè pis de l'edifici on vivia l'actual parella del seu exmarit (de què portava separada 4 anys, però sense la formalització legal de l' ruptura), a l'Avinguda de Martínez Garrido.





La dona, que coneixia la víctima per haver-la seguit en anteriors ocasions, portava amb si un ganivet de 19 centímetres, un parell de guants de làtex i un blíster de pastilles de Limovan (un medicament de propietats sedants, utilitzat per induir la son).





Quan la núvia del seu exmarit entrava per la porta del seu pis, l'acusada la va abordar per l'esquena i li va dir que volia parlar amb ella, entrant totes dues al domicili. Un cop dins, amb els guants posats i esgrimint el ganivet, MMMB li va exigir que li entregués les claus, amb què va tancar la porta des de dins, i el telèfon mòbil, que va desbloquejar i va silenciar.





SIMULACIÓ D'UN SUÏCIDI





A continuació, li va ordenar que es dirigís a la cuina, seguint-la amb el ganivet a la mà, i que agafés un got d'aigua i es fora a la cambra de bany. Un cop allà, també va tancar la porta i, de nou amenaçant-la amb el ganivet, el va enviar despullar-se i prendre les pastilles, mentre obria l'aixeta per omplir la banyera.





La víctima va començar a cridar, i l'acusada va tractar d'evitar-ho ficant-li a la força les pastilles a la boca, tot i que la perjudicada va aconseguir posar-les sota la llengua i, en un moment de descuit del seu atacant, escopir.





Al veure que no tenia escapatòria, la dona va començar a forcejar amb l'acusada, que va arribar a clavar-li el ganivet en una cuixa. La ferida li va provocar un sagnat abundant i la víctima va demanar a l'acusada, sense èxit, que truqués a una ambulància.





Els crits al pis van alertar una veïna, que va trucar a la policia. Quan els agents es van presentar i van començar a trucar a la porta insistentment, l'acusada va amagar el ganivet a la bossa de la víctima i es va presentar davant els policies, que van procedir a la seva detenció.





A més de l'arma blanca, els agents li van intervenir els guants de làtex, altres guants de llana que portava a la bossa, unes mitges, i un blíster de pastilles buit.





PETICIÓ DE PENES





Per aquests fets, el Ministeri Públic sol·licita que MMMB sigui condemnada a 7 anys i sis mesos de presó com a autora d'un assassinat en grau de temptativa, i que se li prohibeixi acostar-se a la víctima i comunicar-se amb ella durant 10 anys.





També demanda que indemnitzi la dona en gairebé 16.600 euros, així com en les despeses mèdiques, farmacèutiques, de transport, indumentària i similars acreditats com a conseqüència d'aquests fets. A més, reclama que li aboni la quantitat que s'acrediti de pèrdua econòmica pels dies que no va poder treballar com a conseqüència deL succés.





ATAC AMB UN GANIVET





D'altra banda, un acusat d'atacar amb un matxet i un ganivet a un home amb el qual havia mantingut una discussió s'enfrontarà a una petició de nou anys de presó en un judici que se celebrarà aquest dimarts a la secció segona de l'Audiència Provincial de Pontevedra.





En el seu escrit d'acusació, el Ministeri Públic ha detallat que els fets van tenir lloc cap a les 2,30 hores del 20 de juliol de 2017, quan un home va entrar en un bar situat a Vilagarcía (Pontevedra). Poc després, l'acusat, MGC, va entrar per la porta del local i va començar a amenaçar l'home.





Com a conseqüència, l'home va instar l'acusat a marxar, davant el que aquest va sortir del lloc, al qual va tornar uns minuts més tard portant un matxet i un ganivet. Posteriorment, el processat va intentar atacar l'home amb el matxet a la cara i clavar-li el ganivet a l'altura de l'abdomen. La víctima va poder evitar els atacs i es va abalançar sobre el processat, a què va retenir fins a l'arribada de la Policia.





Per aquests motius, el Ministeri Fiscal demanda nou anys de presó per al processat, així com que se li prohibeixi acostar-se a menys d'1 quilòmetre de la víctima i comunicar-se amb aquesta persona durant un període superior a cinc anys al de la pena de presó imposada . També reclama que l'acusat indemnitzi el perjudicat en gairebé 10.600 euros per les lesions causades i, al propietari del local, en 240 euros.





TEMPTATIVA D'HOMICIDI





En un altre ordre de coses, la Fiscalia demanda set anys de presó per a un acusat d'intentar matar un home amb el qual havia discutit a l'acoltellar a un local a què es jutjarà des d'aquest dijous a la secció segona de l'Audiència Provincial de La Corunya .





En el seu escrit d'acusació, el Ministeri Públic ha apuntat que els fets van tenir lloc a Betanzos (La Corunya) sobre les 00,00 hores del 19 d'agost de 2014, quan el processat, Ajol, bufetejar un home en un local durant un enfrontament verbal.





Així, un company de l'home el va instar a abandonar l'establiment, però aquest va tornar poc després. En aquest moment, l'acusat es va acostar a aquest home amb un ganivet que duia a les mans i, segons ha assenyalat la Fiscalia, "amb intenció d'acabar amb la seva vida" li va propinar dues punyalades a l'abdomen i la cuixa dreta.





El company de l'home va entrar al local i el va ajudar a sortir d'ell mateix, després del que va sol·licitar ajuda de les persones que es trobaven a la via pública. Les lesions van causar l'ingrés hospitalari de la víctima i que aquesta fos intervinguda quirúrgicament.





Posteriorment, es va determinar l'ingrés a presó del processat i després de la seva sortida de la mateixa, que va tenir lloc 11 mesos després, es va prohibir a aquesta persona acostar-se a menys de 200 metres de la víctima.





El ministeri fiscal demana una pena de set anys de presó per a l'acusat i que se li prohibeixi aproximar-se a menys de 200 metres del perjudicat o comunicar-se amb ell durant deu anys.





Addicionalment, el Ministeri Públic reclama que indemnitzi aquest home en més de 7.500 euros, així com al Sergas en la quantitat que es determini per l'assistència mèdica prestada. De la mateixa manera, interessa que es mantingui l'ordre d'allunyament imposada en 2015 mentre es tramita la causa.