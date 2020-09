Errejón inicia la seva campanya per desgastar Iglesias amb crítiques al Govern central

La pugna entre els vells companys Iñigo Errejón i Pablo Iglesias s'intensifica cada dia que passa. El líder de Més País ha començat a criticar cada vegada amb més duresa algunes de les decisions que s'han pres des del Govern, del què forma part Unides Podem, per desgastar la figura del seu líder i prendre-li part del suport amb què compta entre l'electorat.









La punta de llança que el líder d'Més País vol usar contra els seus ex coreligionaris és la Comunitat de Madrid. Els de Errejón, liderats a la capital per Rita Maestre, volen mostrar-se com l'oposició autèntica i real a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Busquen aprofitar-se que el PSOE, liderat per Ángel Gabilondo, s'ha mostrat com un partit 'massa' tou amb els populars al Govern, i unir aquest fet a què Podem forma part del Govern central i, per tant, és tan responsable com el PSOE del que està passant tant a la Moncloa com al parlament autonòmic.





A més, Errejón s'ha anat carregant de raons en les últimes setmanes per criticar algunes de les decisions de Govern en què Pablo Iglesias exerceix de vicepresident. La gestió de la pandèmia, els problemes amb els ERTE i amb el pagament de l'Ingrés Mínim Vital, la sortida de Joan Carles I, les fallides negociacions dels pressupostos, la 'no' contrareforma laboral, les fusions bancàries ... Tots són arguments que des de Més País s'estan començant a fer servir com a arma llancívola contra Podem, a qui volen assenyalar com a coresponsable per la seva pertinença al Govern central.





Des del partit de Errejón consideren que és el moment per començar a prendre posicions de cara als comicis futurs. Creuen que és una cursa a llarg termini i la seva anàlisi es basa en que han de fer-se forts i molt visibles a Madrid per anar a poc a poc guanyant terreny a la resta de les autonomies.





El primer pas han estat les dures crítiques que han llançat contra la presidenta madrilenya per les mesures de restricció de moviments en alguns districtes de la capital. Més País vol capitalitzar les protestes que han protagonitzat en els últims dies els habitants dels districtes més afectats, sabedors que des d'Unides Podem tenen serioses dificultats per criticar unes mesures que són ben vistes des del Govern central de què formen part.