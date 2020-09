Rufian assegura que ERC no aprovarà els Pressupostos amb Cs

El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha assenyalat que no veu possible que l'executiu central pugui tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat de 2021 amb els vots d'ERC i Cs i ha condicionat el suport de la seva formació a la convocatòria prèvia de la taula de diàleg de Catalunya.









En declaracions a Ràdio Euskadi, el representant català ha analitzat així les negociacions pressupostàries en l'Estat de cara a l'aprovació dels Comptes de 2021.





Després d'afirmar que en el passat va ser el mateix Govern central, "en aquest cas el PSOE es qui es va autovetar i tenia poques ganes d'aprovar els pressupostos" amb ERC, Rufián ha considerat que, en l'actualitat, "l'escenari canvia" i "la altra part de l'Executiu, Unides Podem, ens pot ajudar a que el PSOE es cargola a la taula de diàleg i negociació ".





No obstant, ha reconegut que no veu possible que l'executiu pugui aprovar els comptes comptant amb el suport d'ERC i Cs. "Entenem aquesta espècie d'onada de terraplanisme ideològic. Que conceptes com la unitat són potents en política, però se sap que en sanitat, educació i igualtat no és el mateix pactar amb Cs, un partit de dretes, que amb ERC un partit progressista" , ha incidit.





Per això, ha assegurat que és una cosa "bastant incompatible" pel que només queden "dues vies" per al Govern liderat amb Pedro Sánchez: "Pactar amb nosaltres o amb Cs".





Respecte a què reclama ERC per arribar a un acord, Rufián ha advertit que des de l'Executiu se'ls demana un "segon acord, els pressupostos, però per demanar això cal complir el primer, que és la taula de diàleg pactada" per a Catalunya. "Si això es compleix podem parlar d'un segon acord", ha argumentat.





SEDICIÓ





Respecte a la possibilitat que es dugui a terme una reforma de el Codi Penal per rebaixar les penes dels delictes de sedició, Rufián ha valorat que "el diàleg sempre dóna fruits, però tenim als nostres companys en una cel·la i a l'exili".





"Entenem que és una proposta de PSOE o de Unides Podem, però no és la nostra que passa per l'amnistia. Per netejar el tauler i fer un 'reset', tal com es va fer fa 40 anys amb assassins i feixistes, i després fer un referèndum ", ha afegit.





Finalment, ha considerat que seria un mal negoci que aquesta possible reforma fos "per ampliar tipus i reduir penes", ja que amb això "condenariem a les següents generacions d'independentistes".