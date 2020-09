Sanitat llança una campanya per reforçar la vacunació enfront de la grip i evitar una sobrecàrrega assistencial

El Ministeri de Sanitat ha llançat aquest dilluns la campanya 'Jo em boví. Aquest any marc la diferència 'per reforçar la vacunació enfront de la grip, la epidèmia coincidirà aquesta tardor-hivern amb la de Covid-19. L'objectiu és evitar complicacions de grip a les persones vulnerables i evitar una sobrecàrrega en el sistema assistencial.













Sanitat ha posat a disposició de les comunitats autònomes el material de la campanya, destinada a conscienciar els ciutadans sobre la importància que els grups de risc es vacunin contra la grip. Es difondrà a través de xarxes socials i de la pàgina web de Ministeri. Es farà servir el hashtag '#GripeYoMeVacuno' i estarà disponible a les llengües cooficials.





La campanya està dirigirà a aconseguir majors cobertures de vacunació, aconseguint el 75 per cent en persones majors de 65 anys i professionals de centres sanitaris i sociosanitaris, i el 60 per cent en embarassades i persones amb patologia crònica.





L'any passat, es va aconseguir una cobertura del 53,5 per cent en majors de 65 anys, el 40,5 per cent en personal sanitari i el 48,5 per cent en dones embarassades. Amb això, es van evitar un 26 per cent de les hospitalitzacions, un 40 per cent d'ingressos a UCI i un 37 per cent de morts atribuïbles a la grip.





Per tal d'aconseguir aquest increment, per primera vegada, el Ministeri ha fet aquest any una compra extraordinària de 5 milions de dosis de vacunes de la grip per reforçar la campanya de vacunació que duen a terme les CCAA.





Una altra de les novetats d'aquest any és que l'inici de la vacunació s'avança a la primera quinzena d'octubre (l'any passat va començar en la tercera setmana). Es començarà a vacunar a la gent gran institucionalitzades i a el personal dels centres sanitaris i sociosanitaris i se seguirà amb la resta de grups prioritaris.