El Govern recomana no viatjar a Madrid i controlarà l'arribada dels madrilenys

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dilluns que la Generalitat recomana als catalans no viatjar a la Comunitat de Madrid si no es tracta d'un cas excepcional, i ha mostrat la seva solidaritat i suport davant la situació "crítica".









En la seva intervenció en l'acte de balanç de la campanya de Creu Roja per sensibilitzar per covid-19, ha demanat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "mesures més dràstiques" com que no es permeti viatjar fora de la comunitat a ningú amb símptomes de covid-19.





Torra ha explicat també que s'implantarà un control de temperatura en els aeroports i estacions de trens catalanes, on poden arribar viatgers procedents de Madrid, però ha demanat que sigui la Comunitat de Madrid qui "prengui les mesures necessàries" perquè això no sigui necessari .