Sánchez fa una crida als ciutadans perquè compleixin les mesures: "Això no és un joc"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha advertit que la "segona onada" de COVID-19 que està vivint Espanya "no és un joc", pel que ha reclamat a tots els ciutadans que compleixin amb les mesures sanitàries contra el virus per evitar que segueixin augmentant els contagis.









"Això no és un joc. Estem davant d'una segona onada que té diferents característiques a la primera onada, és menys veloç i letal, però continua sent molt perillosa. Per això, tots hem de seguir les regles bàsiques per a ser un vector de contenció de virus ", ha ressaltat el cap de l'Executiu en roda de premsa després de la reunió d'aquest dilluns amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





En aquest sentit, ha recordat als joves la seva importància en la lluita contra el COVID-19: "A qui se senten segurs per la seva edat, el virus també pot afectar-los. Poden convertir-se en un vector de propagació que afecti persones estimades que són vulnerables davant el virus ".





Sánchez s'ha mostrat "convençut" que Espanya aconseguirà "doblegar aquesta segona corba i mantenir a ratlla el virus", tal com es va aconseguir en la primera onada. El president del Govern ha desitjat "de cor" que les mesures posades en marxa divendres per l'Executiu autonòmic, com la restricció de mobilitat a fins a 37 zones, siguin "suficients" per frenar l'acceleració dels contagis.





Sánchez ha ofert a Ayuso la col·laboració del Govern central per aportar "mitjans de rastreig addicionals, mitjans de desinfecció, mitjans logístics, mitjans sanitaris, reforços de la capacitat hospitalària, suport legal, recursos jurídics, mitjans policials també i tot allò que consideri el Govern de la Comunitat de Madrid que necessita ".





No obstant això, el cap de l'Executiu ha afegit que "aquests mitjans de l'Estat han de ser reforçats amb mitjans civils i mitjans municipals per reforçar l'Atenció Primària", un dels nivells assistencials més afectats per la crescuda del COVID-19.