La Generalitat es planteja tancar els parcs infantils si els contagis no baixen

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que l'executiu català es planteja tancar parcs infantils si la incidència de l'coronavirus no baixa, i ha tornat a apel·lar a la responsabilitat i solidaritat ciutadana: "No anem bé", ha dit.









En la seva intervenció en l'acte de balanç d'una campanya de sensibilització juvenil de Creu Roja, ha assegurat que no és "un consol" tenir una taxa d'incidència millor que altres comunitats autònomes o països europeus.





Ha assenyalat que el risc de rebrot ha augmentat aquest dilluns, així com també la velocitat de reproducció (rt), i ha demanat de nou el "compromís cívic i esforç de solidaritat" de la ciutadania.





El president de la Generalitat ha cridat a prioritzar el teletreball i "no abaixar la guàrdia" en les reunions socials, que ha recordat que han de ser de menys d'un màxim de 10 persones.





Torra ha dit que si no es redueix la incidència, la Generalitat s'està plantejant mesures que no vol prendre com seria la de tancar parcs infantils, no per culpa dels nens, sinó per les "aglomeracions" que es produeixen en aquestes zones.





També ha demanat a la restauració i les terrasses que no s'ha de baixar la guàrdia, ha subratllat que la màscara és "obligatòria" també a les terrasses, i ha explicat que ha demanat reunir-se amb el sector per recordar les mesures obligatòries.





El president de la Generalitat ha assegurat que l'executiu català "no deixarà que passi el temps" i prendrà decisions en cas que no es redueixi la incidència, com ja s'ha fet anteriorment a Lleida o Girona.