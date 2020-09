Els gats poden contagiar-se de coronavirus però no transmetre'l a les persones, segons un estudi

Un estudi d'investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (Cresa) de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta), juntament amb l'IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Center i veterinàries de l'Hospital Veterinari Sant Mori de Badalona (Barcelona) dóna suport a la teoria que els gats es poden infectar per Sars-COV-2 i generar una resposta immunitària eficaç contra el virus, però no poden transmetre'l a les persones.









En l'estudi, publicat a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), s'han explicat els resultats de les anàlisis posteriors a la necròpsia del primer gat infectat pel virus a Espanya, han informat el Cresa i l'IrsiCaixa.





El 8 de maig es va notificar el cas del primer gat infectat a Espanya, un felí de quatre anys, 'Negrito', que convivia amb una família afectada pel coronavirus, amb un cas de mort.





Coincidint amb aquests fets, l'animal va presentar dificultats respiratòries greus i va ser portat a l'Hospital Veterinari Sant Mori, on se li va diagnosticar una patologia al cor i, a causa d'un estat terminal, es va decidir fer-li una eutanàsia.





La necròpsia va confirmar que el gat patia una cardiomiopatia hipertròfica felina i que la seva mort no era provocada pel nou coronavirus, però la prova PCR va confirmar que l'animal s'havia contagiat, tot i que tenia una càrrega viral molt baixa i residual.





Fins al moment, hi ha hagut pocs casos d'infecció de felins a tot el món, i en aquest cas s'ha fet anàlisi de sang a 'Negrito' i a un altre gat que vivia a la mateixa casa, 'Whisky', que no va tenir signe de la malaltia.





DESENVOLUPAMENT D'ANTICOSSOS

Les anàlisis mostren que els dos gats havien desenvolupat anticossos contra el coronavirus: "En els dos casos hem detectat anticossos neutralitzants, que tenen la capacitat d'unir el virus i bloquejar-lo", ha dit l'investigador de l'IrsiCaixa Julià Blanco, el que demostra que el seu sistema immunitari pot fer front al Sars-COV-2 i en aquests casos en concret protegir-los.





Existeixen estudis experimentals que demostren que els gats, a més d'infectar amb el coronavirus, poden transmetre'l a altres propers, fins i tot sense presentar signes clínics, però les primeres sospites dels investigadors eren que els dos gats s'haurien infectat a partir dels seus propietaris perquè no havien tingut contacte amb altres felins.





L'IrsiCaixa va analitzar la seqüència genètica del virus que tenia 'Negrito' i va veure que "té un 99,9% de similitud amb el virus del propietari que va morir, el que suggereix que el gat es va infectar directament a partir dels membres de la família", ha dit l'investigador del centre Marc Noguera i Julià.





La investigadora de l'Irta-Cresa Júlia Vergara-Alert ha assenyalat que, tenint en compte els pocs casos reportats d'animals, els animals de companyia "juguen un paper negligible en l'epidemiologia" del coronavirus, i en concret els gats s'infecten de manera molt residual i no hi ha evidència de transmissió de virus a les persones.





"Es tracta d'un cas de zoonosi inversa, en què els gats són les víctimes col·laterals sense que el virus els provoqui problemes de salut", ha constatat Vergara-Alert; fins ara només hi ha hagut un episodi reportat als Països Baixos en què un granger s'ha infectat a través de visons, sent el primer cas potencial conegut de zoonosi de covid-19.