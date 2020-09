Renfe nega que la Generalitat els hagi parlat sobre controls de temperatura en estacions

Renfe ha negat que la Generalitat els hagi parlat sobre fer controls de temperatura en estacions, després que aquest mateix dilluns el president Quim Torra hagi dit que havien contactat amb l'operadora ferroviària, segons han explicat fonts de la companyia.









Torra ho ha dit en l'acte de balanç de la campanya de Creu Roja per sensibilitzar per Covid-19, en què ha anunciat que la Generalitat recomana als catalans no viatjar a la Comunitat de Madrid si no es tracta d'un cas excepcional.





"Hem parlat ja amb Aena i Renfe perquè en totes les estacions de Catalunya amb trànsit a Madrid i a l'Aeroport de Barcelona es faran controls de temperatura a tots aquells viatgers que vinguin de la Comunitat de Madrid", ha afirmat Torra.