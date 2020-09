Zapatero, Mujica, Morales i cent dirigents més demanen l'alliberament immediat d'Assange

L'expresident de Govern José Luis Rodríguez Zapatero i més d'un centenar de dirigents internacionals, entre ells el veneçolà Nicolás Maduro, el bolivià Evo Morales i l'argentí Alberto Fernández, han donat suport una petició al Govern del Regne Unit perquè faciliti l'alliberament immediat de l' fundador de Wikileaks.









Els polítics signants, entre els quals també figuren el brasiler Luiz Inácio Lula da Silva, l'equatorià Rafael Correa o l'uruguaià José Mujica, secunden la crida dels juristes agrupats sota la denominació de 'lawyers4assange', que han expressat les seves "serioses preocupacions sobre les violacions dels drets fonamentals" d'Assange.





El fundador de Wikileaks encara ja la tercera setmana del judici en el qual es determinarà si és extradit als Estats Units, on està acusat de 18 càrrecs per la filtració de milers de documents secrets. Els juristes sostenen que l'extradició a país nord-americà seria "il·legal", entre altres raons pel risc a ser sotmès a un "judici injust" per la "naturalesa política" dels presumptes delictes i pels dubtes sobre el tracte que rebrà.





"Sol·licitem respectuosament que el govern del Regne Unit procedeixi amb l'alliberament immediat del Sr. Assange i arxivi als procediments d'extradició iniciats contra el Sr. Assange", diu la carta, adreçada al primer ministre britànic, Boris Johnson, i als responsables de exteriors, Justícia i Interior.