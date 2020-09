CatalunyaPress T'INFORMA

Aquí us presentem de nou les notícies més importants del dia, per a no perdre's res del que ha succeït al nostre país.









La notícia més cridanera del dia ve per part de Govern. Torra comparegut per recomanar als catalans que no viatgin a Madrid i anunciar que controlarà l'arribada de madrilenys a Catalunya.









La Generalitat aquest matí també ha anunciat la seva intenció de tancar els parcs infantils si no es redueix el ritme dels contagis. Mentrestant, Catalunya ha sumat 989 casos de Covid-19 i 11 morts en les últimes 24 hores .





A més, els metges ja no poden més. Denuncien estar en una situació límit, totalment esgotats .









El president de Govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida als ciutadans perquè compleixin les mesures. "Això no és un joc", ha alertat.









La tornada a l'escola ha estat un impuls perfecte per al Covid-19. Avui us hem explicat com augmenten els positius entre els menors de 15 anys des que es van obrir les aules. A més, Catalunya ha anunciat que té 303 grups d'alumnes confinats en 218 centres educatius .









Als Estats Units, el Govern ha anunciat que ha detingut una dona acusada d'enviar una carta amb verí a la Casa Blancaper intentar assassinar a Donald Trump.





















I fins aquí, la millor informació del dia. Fins demà.