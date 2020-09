Torra lliura les Creus de Sant Jordi a 39 personalitats i 15 entitats

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lliurat aquest dilluns les Creus de Sant Jordi a 29 personalitats i 15 entitats, als quals ha qualificat d'"exemple i reflex del que és Catalunya".













En un lliurament al Palau de la Generalitat, que s'ha realitzat en tres blocs per les mesures de prevenció pel coronavirus, ha assenyalat que les Creus de Sant Jordi són "un símbol de determinació, de resistència i de lluita".





Ha afirmat que el lliurament de les Creus de Sant Jordi des de 2018 estan marcades per la "excepcionalitat", a la qual aquest any s'afegeix la pandèmia, que ha obligat a canviar el format d'altres anys al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) .





Torra ha destacat que Catalunya és un poble amb història i ànima, i ha afegit que "sense cultura no hi ha llibertat".





La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha defensat que els premiats són "constructors de pensament crític" i que són necessaris els referents, i ha subratllat que la cultura és un element de transformació.





PREMIATS

Les Creus de Sant Jordi han reconegut als germans Roca, a el pintor i escultor Miquel Barceló --el guardó ha recollit Joan Roca--; l'esportista Laia Sanz i els activistes per la memòria històrica Carme Salvador i Guillem Agulló, pares de l'assassinat el 1993 Guillem Agulló.





També han estat reconeguts la coreògrafa Sol Picó; la dissenyadora Miriam Ponsa; la pianista, pedagoga i compositora Àngels Alabert; el doctor i enginyer industrial Josep Amat; la pintora Roser Bru; la historiadora Martina Camiade; la biòloga Purificació Canals; el poeta Antoni Canu, i la bioenginyera Teresa Capell; l'actriu i directora escènica Imma Colomer i l'historiador de l'art Eduard Carbonell, entre d'altres.





S'ha distingit a entitats com Pallasos sense Fronteres; l'Associació Recvll Blanes; les aules d'extensió universitària per a gent gran a la Universitat de Barcelona (UB); la Banda Municipal de Música d'Alcanar; l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu; la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya; la Fundació Sanitària Sant Pere Claver; Associació Cultural Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre i Taller Àuria SCCL, entre d'altres.





UNITS PER L'ESFORÇ

En nom dels premiats, el cuiner Joan Roca ha subratllat que "la més alta institució de país" els reconeix, i ha subratllat que els guardonats estan units per l'esforç i la dedicació als altres.





L'actriu i directora d'escena Imma Colomer ha tingut un record per als polítics catalans a la presó ia l'estranger, i ha destacat el fet que hi hagi paritat entre els guardonats: "No és un gest simbòlic, és indispensable".





Colomer ha defensat la llengua catalana, ha subratllat que Catalunya ha viscut en els últims temps situacions "d'una gravetat que no s'hagués imaginat", i ha defensat la cultura com un bé de primera necessitat.