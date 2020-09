Iglesias s'ofereix a "declarar" voluntàriament davant els tribunals si ajuda "a aclarir" el finançament de Podem

El vicepresident segon de Govern i secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'ha ofert aquest dimarts a "declarar" de forma voluntària davant els tribunals "si això contribueix a aclarir" el finançament de la formació 'morada'.













"La clau és que ho aclareixin els jutges: un polític a la tele pot dir qualsevol cosa", ha sostingut en una entrevista a 'El matí de la 1', en què ha defensat els comptes del seu partit al·ludint que, "amb la mida "de les seves" enemics ", Podem no pot permetre tenir" ni un compte malament ".





En aquest context, Iglesias ha lamentat que hi hagi fins a "14 denúncies per finançament il·legal" del seu partit i que totes elles hagin "estat arxivades". "Sempre em queda la mateixa sensació, que introdueixen significants perquè sembli que som com els altres", ha criticat.





Així, el líder de Podem ha lamentat que ningú li hagi preguntat per la decisió de l'Audiència Nacional de tornar-li la condició de perjudicat en el 'cas Dina' ni per les "proves falses" contra el partit. "Que em diguin a declarar si això contribueix a aclarir-ho. La resta està orientat a generar el dubte i no a resoldre l'element", ha insistit.





En aquesta línia, Iglesias ha instat a la Justícia a investigar "fins al final" i que se sol·liciti "fins a l'últim contracte" de Podem. Això sí, també ha demanat que després es dediqui el "mateix temps mediàtic a explicar que el que es va dir" sobre la formació estatge era "mentida".





"Quantes hores de televisió, ràdios i portades van tractar de construir que les clavegueres érem nosaltres quan la Fiscalia diu que sóc perjudicat i que es rebutgi la querella que ha posat la formació ultradretana Vox?", S'ha preguntat Iglesias, que ha carregat contra el "poder mediàtic" sobre el qual sembla haver "passat una bola de desert".