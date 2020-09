Detinguts per robar un cavall de 50.000 euros per cobrar un deute de 200 euros

La Guàrdia Civil ha detingut dues persones com a presumptes autores del robatori d'un cavall de carreres, valorat en 50.000 euros, que ha estat recuperat i que havia estat sostret de les quadres de la finca d'una coneguda eugassada al municipi sevillà d'Utrera ( Sevilla) per suposadament cobrar un deute estimat en 200 euros per un treball que no li havien abonat a un dels detinguts.









En un comunicat, l'institut armat indica que que sembla que dues persones que coneixien les instal·lacions, s'han introduït en un van condicionat amb un valuós exemplar, que s'han portat. Després d'adonar del que havia passat, un dels responsables de la finca ha posat els fets en coneixement de la Guàrdia Civil.





En aquest marc, la Guàrdia Civil d'Utrera ha creat un dispositiu compost per 20 agents i "s'ha aconseguit localitzar ràpidament els dos suposats autors".





Un cop a dependències policials, es va descobrir que aquestes persones intentaven d'aquesta manera cobrar 200 euros que suposadament li devien els amos de l'animal a un d'ells per una feina que els havia realitzat.





"Sembla ser que prèviament els havia amenaçat dient-los que 'com ningú em faci l'ingrés demà el cobrament a la meva manera'", afirma. Davant les evidències, la Guàrdia Civil va procedir a detenir aquestes dues persones com a presumptes autores d'un delicte de furt.





El cavall sostret és un espècimen de competició valorat en 50.000 euros. Un cop recuperat i comprovat que es troba en bon estat, s'ha restituït als seus amos.