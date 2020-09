Satse reclama a Sanitat i a les CCAA un Pla de Contingència per a evitar un 'tsunami' sanitari i social

El sindicat d'Infermeria (Satse) ha reclamat al Ministeri de Sanitat que acordi de manera "urgent" amb les comunitats autònomes un Pla de contingència que eviti que la segona onada de contagis de Covid-19 es converteixi en un 'tsunami' sanitari i social .









Aquest pla, segons han dit des del sindicat, hauria d'establir actuacions i mesures d'obligat compliment per a garantir que tots els centres sanitaris i sociosanitaris comptin amb els recursos humans i materials necessaris per a poder atendre de forma segura i en les millors condicions possibles a pacients i ciutadans al llarg dels propers mesos, una vegada que tot apunta que la segona onada de la Covid-19 serà "molt virulenta" i posarà de nou a prova la resistència de el Sistema Nacional de Salut (SNS).





"Davant el creixent nombre de contagis i la creixent tensió assistencial que s'està registrant en els hospitals, centres de salut i altres centres sanitaris i sociosanitaris, Satse considera que les diferents autoritats sanitàries a nivell estatal i autonòmic no han establert encara les plantilles necessàries, especialment d'infermeres i fisioterapeutes, per donar resposta a les cada vegada majors necessitats d'atenció i cures dels pacients amb Covid-19 i també del conjunt de persones amb altres patologies que no poden ser oblidades ni marginades en les seves necessitats assistencials i de cures ", han dit des del sindicat.





I és que, tal com han avisat, estan augmentant el nombre de contagis i les persones que requereixen atenció sanitària, si bé les diferents administracions sanitàries no compten amb els suficients professionals per evitar que es torni a repetir la gravíssima situació viscuda abans de l'estiu . Així mateix, ha destacat l ' "absoluta necessitat" que les administracions sanitàries planifiquin adequadament l'assistència i necessitats previsibles de material i equips de protecció (EPI), així com de les proves de detecció de virus necessàries.





De la mateixa manera, prossegueixen des de la organització sindical, és vital preveure en el pla de contingència que tots els hospitals compten amb els llits necessàries per atendre tant als pacients amb Covid-19 com als que tinguin qualsevol altra malaltia, amb especial atenció a les Unitats de Cures Intensives (UCI).





"També cal propiciar i tenir ja previst que els professionals sanitaris puguin tenir llocs de descans, com hotels, que evitin que hagin de tornar a casa amb el consegüent risc per a la seva família", ha dit Satse, per subratllar "la necessitat de tenir previstes i preparades ja infraestructures sanitàries addicionals davant la possible saturació dels hospitals i, amb això, la falta de llits, no només d'hospital sinó també d'UCI, així com de respiradors ".





PRIORITZAR L'ATENCIÓ PRIMÀRIA





D'altra banda, ha reclamat que es prioritzi l'Atenció Primària, ja que, tot i les "reiterades promeses" de les autoritats competents de millorar-la i reforçar-la després de l'estat d'alarma, s'ha constatat que pateix una situació "caòtica" en què seus professionals sanitaris fan tot el que poden amb la impotència de no poder arribar a més perquè estan "sobrecarregats i saturats".





Garantir que es realitza la propera campanya de la grip, considerant també la possibilitat de l'inici de la vacunació de la Covid-19, de manera segura, ràpida i eficaç ha de ser una altra prioritat, de manera que des del sindicat s'insisteix que les infermeres de totes les autonomies han d'estar acreditades per fer-ho. I és que, tal com ha avisat, nou comunitats encara no ho han fet, incomplint així el reial decret de prescripció infermera i dificultant i obstaculitzant seriosament l'agilitat i eficiència en la campanya de vacunació.





"La segona onada de la Covid-19 ja és aquí i pot esdevenir un 'tsunami' si no actuem des de ja en centrar tots els esforços administratius, organitzatius i econòmics en el primer i més important, que no és altra cosa que assegurar que els centres sanitaris i sociosanitaris poden ser realment un dic de contenció als seus destructius efectes. ni els ciutadans ni els professionals poden i mereixen patir novament la falta de diligència, mitjans i recursos que es va produir als mesos de març a juny ", han tancat des Satse.