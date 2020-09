L'esperança de vida baixa gairebé un any per la Covid-19 i el saldo migratori cau a 110.00 persones, segons l'INE

L'impacte de la Covid-19 a la població espanyola ha provocat un augment de la mortalitat i un descens de l'esperança de vida així com una disminució dels moviments migratoris amb l'exterior, de manera que es trenca la tendència dels últims anys, encara que en el cas dels naixements es manté la mateixa, segons les projeccions de població per 2020-2070 publicades aquest 22 de setembre pel Institut Nacional d'Estadística (INE).









Pel que fa a la mortalitat, l'INE indica que es va a veure afectada però només durant 2020, ja que l'any 2021 es projecta amb una mortalitat normal. Per això, segons les projeccions, el 2020 hi haurà 466.583 defuncions a Espanya, el que suposaria un augment de 51.513 morts (+ 12,4%) respecte a 2019. En 2021, la mortalitat baixaria fins 431.000, per després anar augmentant fins a superar les 600.000 morts el 2050.





Pel que fa a l'esperança de vida, també es veurà afectada per la COVID-19 i baixarà gairebé un any el 2020 (en homes 0,9 anys i en dones 0,8) encara que després reprendrà la tendència alcista. Per exemple, les dones que compleixen 65 anys el 2020 viuran, de mitjana, 22,7 anys més; i els homes, 18,7 anys més, unes xifres que representen 0,7 i 0,8 anys menys, respectivament, que l'any passat.





L'esperança de vida al naixement arribaria a 2069 als 85,8 anys en els homes i als 90,0 en les dones, amb un guany de 4,9 i de 3,8 anys, respectivament, respecte als valors actuals. Per la seva banda, l'esperança de vida per a les persones amb 65 anys en 2069 seria de 22,5 anys per als homes (3,8 més que actualment) i de 26,3 per a les dones (3,6 més).





Tot i la major esperança de vida, el nombre de defuncions continuaria creixent fins a arribar a un màxim en 2063. Per a l'any 2020, la projecció estimen les esmentades 466.583 defuncions, enfront de les 415.070 de l'any 2019. Per la seva banda, en 2034 es produirien 482.132 defuncions entre els residents a Espanya i en 2069 s'aconseguirien les 641.867 defuncions.





De mantenir-les tendències actuals, la taxa de dependència (quocient, en tant per cent, entre la població menor de 16 anys o major de 64 i la població de 16 a 64 anys) aconseguiria un màxim al voltant de 2050 (del 81,1 %), per anar baixant de mica en mica a partir de llavors, fins el 72,2% en 2070.





La població centenària (els que tenen 100 anys o més) passaria de les 12.551 persones en l'actualitat, més de 50.000 en 2036, més de 100.000 en 2051 i fins 217.344 a la fi del període projectat (2070).





A meitat de segle, el grup d'edat més nombrós a Espanya serà el de persones de 70 a 79 anys (els nascuts entre 1970 i 1979) tot i que en 2070, l'estructura de la població es rejovenirà i el grup més quantiós serà el de 55 i 64 anys (els nascuts entre 2005 i 2014). Abans de 2025, un de cada quatre espanyols tindrà 65 o més anys, segons les projeccions de l'INE que, el 2050, seran de gairebé un de cada tres.





Per contra, no es projecta cap impacte en els naixements tot i que seguiran baixant fins 2027, fins a uns 333.000 anuals.





A partir d'aquest any començarà a créixer, fins a superar els 400.000 cap a 2065 (l'últim any amb més de 400.00 va ser 2016). El nombre mitjà de fills per dona passarà de l'actual 1,23-1,31 en 2034, segons les projeccions de l'INE i en 2057 superarà els 1,40.





Per tot això, el saldo vegetatiu serà negatiu els propers 50 anys, a l'estimar més defuncions que naixements.





PROGRESSIU AUGMENT MIGRATORI





En el capítol de migracions, l'INE vaticina que el saldo migratori en 2020 seria positiu, però molt baix. Des 2021 es projecta un gradual augment, però sense arribar als nivells observats en els anys anteriors, la qual cosa fa que la població creixi durant els primers anys de la projecció més lentament del previst que en projeccions anteriors.





Això no obstant, per l'efecte de la Covid-19, el saldo migratori positiu d'Espanya caurà a 110.00 persones el 2020, des de les 450.000 de 2019. A partir de 2022, aquest saldo anirà creixent i la població total guanyarà gairebé 2,7 milions de persones fins 2034 gràcies a les migracions i la població espanyola creixerà en 12,2 milions de persones fins a 2069.





Finalment, l'enquesta també revela que, la projecció del saldo migratori d'Espanya amb l'exterior, segons els experts consultats, augmentaria de forma sostinguda, el que donaria lloc a un creixement de la població durant tot el període projectat (excepte potser conjunturalment en 2020).