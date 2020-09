Investiguen la mort d'una dona gran que va aparèixer a 200 metres de la seva residència

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Posadas (Còrdova) ha obert una investigació per una denúncia d'una família sobre la mort d'una dona de 90 anys d'edat que va aparèixer a 200 metres de la residència en què estava ingressada a la localitat cordovesa d'Almodóvar del Riu.





ALMODÓVAR DEL RIU (CÒRDOVA) DES DE LA SEVA CASTELL





Segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), el jutjat ha incoat diligències prèvies sobre la denúncia, de manera que el cas es troba a hores d'ara en fase d'instrucció.





En aquest sentit, segons ha avançat el diari digital 'Cordópolis', el fill de la dona ha denunciat a la residència en què van ocórrer els fets el dia 14 d'agost i on estava ingressada la seva mare, que patia alzheimer.





Segons consta en la denúncia, en un moment determinat de aquell 14 d'agost la dona va sortir de la residència d'avis i va ser localitzada morta a les 20,30 hores d'aquest dia a uns 200 metres de distància del centre on estava, sense que hi hagi transcendit com va passar.





El fill de la víctima, que va encarregar un informe forense, assegura que des de la residència li van comunicar que a les 17,30 hores la dona estava encara en el centre assistencial. No obstant això, el forense va determinar que a aquella hora ja havia mort la dona.





Al respecte, la denúncia insta el jutjat a que iniciï diligències d'investigació, ja posades en marxa, ja que cridi a declarar tant a director de centre, com a les persones encarregades de la vigilància d'aquest espai.