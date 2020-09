Nou tipus de planeta descobert a 260 anys llum

Una nova classe de planeta, amb un període orbital de 19 hores i 1.700 graus centígrads de temperatura però que manté la seva atmosfera, ha estat descobert a 260 anys llum de la Terra.









El planeta LTT 9779 b és un exoplaneta trobat en el Desert Neptuniano, una àrea amb poca densitat planetària i que a més, a l'haver cossos tipus Neptú, permet estudiar les atmosferes planetàries i resoldre alguns dels misteris relacionats sobre com es formen aquests planetes, com evolucionen i els detalls que el constitueixen.





El descobriment dirigit per l'astrònom de la Universitat de Xile, James Jenkins, va recollir les lectures del caçador d'exoplanetes TESS de la NASA.





"És molt difícil explicar per què aquest planeta no es va convertir en un nucli de roca. No crec que puguem trobar molts més exemples com aquest orbitant en altres estrelles tan brillants", va explicar Jenkins en un comunicat.





El sistema a el qual pertany LTT 9779 b té al voltant de la meitat de l'edat del nostre Sol, és a dir, prop de 2.000 milions d'anys. La intensa radiació de l'estrella, no hauria de permetre que hi hagués una atmosfera similar a la de Neptú, que romangui durant tant de temps.





Per Jenkins, aquest descobriment és rellevant per a investigacions futures ja que "permetrà comprendre molt més sobre la química i els processos físics de les atmosferes de planetes amb característiques similars a Neptú, els exo-Neptunos. Això ens permetrà aprendre molt més sobre els processos de formació i evolució de planetes en general, és un planeta molt especial ".