Arriben 34 pasteres amb gairebé 500 immigrants a Espanya en les últimes 24 hores

Gairebé mig miler de migrants han arribat en les últimes 24 hores a les costes espanyoles a 34 pasteres. L'afluència més nombrosa s'ha registrat a Múrcia i Balears.





En el primer dels casos van ser 170 persones en situació irregular que van arribar a al litoral de la Regió de Múrcia en 13 embarcacions. Tots els migrants són algerians i van ser traslladats a la localitat d'Escombreras.





La primera embarcació arribada dilluns va ser detectada a 4 milles nàutiques a l'est de Cap Pals amb 10 immigrants homes a bord; la segona embarcació va ser interceptada a 8,5 milles nàutiques a l'est de Cap Pals amb 6 immigrants homes a bord; i la tercera va ser interceptada a 8 milles a Sud Cap de Pals amb 17 immigrants, tots homes.





La quarta embarcació va ser interceptada a 8 milles a Sud de Cap de Pals amb 16 immigrants homes; la cinquena va ser interceptada a 13 milles a l'est de Monte Cendres amb 11 immigrants (9 homes, 1 dona i 1 menor); mentre que la sisena va ser interceptada a 15 milles a l'est de Monte Cendres amb 15 immigrants (14 homes i 1 dona).





La setena pastera va ser interceptada a 6 milles a l'est Cap Tiñoso amb 16 immigrants; la vuitena va ser intercepta a 7,5 milles a l'est Muntanya Cendres amb 7 immigrants i la novena a 16 milles a l'est Muntanya Cendres amb 19 immigrants homes; i la desena va anar a 9,5 milles a Sud Muntanya Cendres amb 10 immigrants homes.





Les tres últimes van ser localitzades a 15 milles al Sud Muntanya Cendres amb 9 immigrants homes; a 14,2 milles a l'est Muntanya Cendres amb 18 immigrants homes;a 14 milles a l'est de Monte Cendres amb 16 immigrants.





BALEARS I CANÀRIES





Els migrants interceptats després d'arribar a les costes de les Illes Balears durant la passada nit ascendeixen a 164 persones, mentre que les pasteres ja són 11 les localitzades.





Un vaixell de l'Armada Francesa ha rescatat a la mitjanit quatre embarcacions tipus pastera amb 55 ocupants a unes 60 milles a sud del Cap de ses Salines (Mallorca). Salvament Marítim s'ha mobilitzat amb la Salvamar Acrux, amb base a Port Portals, i el vaixell Marta Mata, amb base a Eivissa, i ha acudit a punt de rescat per traslladar de matinada als migrants al port de Palma. També s'ha mobilitzat la Guàrdia Civil.





Un segon vaixell francès, una fragata, ha rescatat tres pasteres en aquesta mateixa zona amb 40 ocupants i els ha traslladat també al port de Palma. D'altra banda, en la mitjanit, la Guàrdia Civil del lloc de Formentera va interceptar a nou ocupants d'una pastera, tots ells homes i d'origen algerià.





Així mateix, la Guàrdia Civil va localitzar també una pastera a la zona de Cala Llombards, a Santanyí, amb cinc migrants. I a la Colònia de Sant Jordi els agents van interceptar a altres nou ocupants, si bé, posteriorment, van trobar a altres deu més -quatre a Campos i sis a Santanyi-.





D'altra banda, a Gran Canària una embarcació de Salvament Marítim ha rescatat a la nit de dilluns un total de cinc pasteres amb 68 immigrants. Després de ser rescatats els immigrants irregulars van ser traslladats al moll d'Arguineguín.





Així mateix, Salvament Marítim i Guàrdia Civil han rescatat 64 homes d'origen magribí que viatjaven a bord de quatre pasteres localitzades aquest dimarts al mar d'Alborán.





Les embarcacions han estat auxiliades a unes 25 milles nàutiques a l'est de Cap de Gata, a Almeria, i les operacions han estat coordinades pels controladors de centre de Almeria, segons ha indicat un portaveu de l'organisme dependent del Ministeri de Foment.





La Salvamar Spica ha rescatat dos grups de 15 de persones de sengles pasteres mentre que la patrullera de la Guàrdia Civil ha interceptat dues embarcacions amb 15 i 19 persones a bord.





Igualment, Salvament Marítim ha rescatat un total de 16 persones que intentaven arribar a la Península Ibèrica a bord de quatre embarcacions a l'entorn de Gibraltar i de Bolonya, a Cadis, unes actuacions que han estat totes coordinades pel Centre de Coordinació de Tarifa ( Cadis).





Finalment, a Alacant, una pastera amb set persones ha estat localitzada aquest dimarts cap a les 7.30 hores a Cala Moraig a Benitatxell (Alacant), després de suposadament arribar en una pastera a terra.