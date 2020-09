Empresaris de l'oci nocturn de Barcelona es tancaran als seus locals per a reclamar l'ampliació dels ERTO

El Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província se suma a la tancada d'empresaris amb les seves plantilles, d'aquest dimecres 23 de setembre, en bars musicals i discoteques, convocat per. la Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacles (Espanya de Nit), amb el suport de la plataforma #somosocionocturno. L'objectiu no és altre que el de denunciar "la pèssima gestió política del Govern d'Espanya sobre l'ampliació dels ERTOs i la seva resistència a abordar un Pla de Rescat per garantir la supervivència econòmica de les pimes, els treballadors i l'economia d'un sector durament i injustament castigat amb el tancament de la seva activitat ".









Segons dades del Gremi, a hores d'ara, el 24,95% dels locals catalans ja ha tancat (un total de 935), i d'aquí a finals d'any, s'estima que es poden destruir prop de 17.000 llocs de treball directes, i arruïnar el 69,29% de les pimes del sector de l'oci i els espectacles, prop de 2.600 del total de les 3.750 empreses que existien a Catalunya quan va començar la crisi del coronavirus.





"Ens enfrontem a un compte enrere amb les posicions negociadores enquistades que impedeixen a les empreses prendre decisions i debiliten i s'agreugen, de forma innecessària, la situació de les pimes i la inquietud dels treballadors", denuncien des de la patronal d'oci catalana. De fet, insisteixen que, "a falta de 10 dies perquè finalitzi el termini de la vigència dels ERTO, l'oci, l'hostaleria i els espectacles segueixen sense tenir clares les condicions de l'ampliació ni quin tipus d'empreses dins del sector es beneficiaran i quines quedaran desprotegides ".





En aquest sentit, tenint en compte que el 88,7% de les pimes de l'oci i els espectacles estan tancades, el 69,2% tenen als seus treballadors en un ERTO i que l'activitat hostalera té rendiments inferiors al 50%, el Gremi demana concreció i claredat al respecte, al temps que reclama el 100% de les prestacions socials per als treballadors i un 100% de les bonificacions de les cotitzacions socials per a les empreses.





"No podem estar regatejant permanentment amb els ERTO. És moment d'activar un Pla de rescat per als locals d'oci que ampliï els terminis d'amortització dels crèdits de l'ICO, bonificar el 100% les cotitzacions de la Seguretat Social dels treballadors que romanen en els ERTO, suprimir la quota dels autònoms que desenvolupen la seva activitat laboral en el sector de l'oci, l'hostaleria i els espectacles o activar, urgentment, ajudes econòmiques directes per al pagament dels lloguers després de 6 mesos de tancament ", sostenen.





SOBRE L'ACTE: "ENS HEU TRET EL SOMNI"





L'acte, programat per demà, dimecres 23 de setembre a les 19:00 hores, sota les més estrictes mesures de seguretat i precaució sanitària, vol visibilitzar el "maltractament que, de nou, ens dóna el Govern", ja que de forma arbitrària , "pretén imposar quins tipus d'establiments del sector de l'oci o l'hostaleria poden acollir-se als ERTO, i quins queden descoberts i desprotegits", expliquen des del Gremi.





Amb l'eslògan "INSOMNI: Ens heu tret la son", la protesta de Barcelona començarà a les 19:00h a la coneguda sala Wolf Barcelona (C / Almogàvers, 88), i consisteix en una tancada dels discjòqueis, cambrers i cambreres, relacions públiques, animadors i animadores, directors i directores de sala ... dels locals. En aquesta primera jornada de lluita en defensa de l'oci nocturn i els espectacles, es farà lectura d'un manifest amb les reivindicacions del sector, i començarà una intensa campanya en xarxes socials perquè assoleixi la màxima viralitat i mostrar la dramàtica situació de les pimes. La protesta vol marcar una nova fita dins de les mobilitzacions col·lectives dels diferents sectors relacionats amb l'oci, la cultura, els espectacles i la música que es realitzen durant les últimes setmanes per denunciar una situació insostenible.





"No podem quedar-nos amb els braços creuats, i les organitzacions empresarials de l'oci, l'hostaleria i la cultura, hem de plantar-nos davant les diferents maniobres de Govern que pretenen realitzar una negociació avantatgista que porti la situació extrema a l'últim minut per forçar l'acord al marge de qualsevol posició negociadora sensata i rigorosa ", adverteixen des del Gremi.