Els teatres estimen que van deixar d'ingressar 30,5 milions a Barcelona

L'Associació d'Empreses Productors de Teatre de Catalunya (Adetca) ha estimat que el final abrupte de la temporada al març després de la declaració de l'estat d'alarma i les successives fases per la pandèmia de coronavirus ha provocat que els teatres deixessin d'ingressar 30, 5 milions d'euros a Barcelona i 850.000 persones no poguessin acudir a funcions.









n roda de premsa de presentació de la gala 'Catalunya Aixeca el teló', la presidenta d'Adetca, Isabel Vidal, ha assegurat que la temporada teatral es va tancar el 12 de març en un moment en què gaudia de "bona salut", amb un 8% més d'espectadors, un 10% més d'ocupació i un 27% més de recaptació.





No obstant això, ha explicat que aquesta línia ascendent es va truncar aquest dia, a partir de el qual 850.000 espectadors no van poder anar a el teatre, no es van celebrar 5.340 funcions de 510 espectacles fins a la fi de la temporada a l'agost: "Una situació desastrosa", ha afegit.





Vidal ha assenyalat que aquesta caiguda de l'activitat i l'anul·lació de gires ha colpejat a el sector que, només a la ciutat de Barcelona, ha deixat d'ingressar 30,5 milions d'euros.





Davant la "catàstrofe" de la segona meitat de la temporada passada, Vidal ha afirmat que els teatres estan preparats per a aquesta temporada, ha confiat en la resposta de públic i ha reclamat unes restriccions acords a la realitat, ja que els espais ha insistit que són segurs.





Preguntada per l'augment de l'aforament permès al 70% a Barcelona i una quinzena de municipis de l'àrea metropolitana, ha afirmat que hauria de ser per a tot el territori català, i ha advertit que estipula fins a 1.000 butaques el màxim d'aforament permès, segons ha remarcat , el que perjudica grans equipaments.





Vidal ha reclamat un pla de rescat "real" per part de les administracions, amb actuacions consensuades; un pla de comunicació per activar el consum cultural, aplaudint el 'bo cultura' com una bona iniciativa; recuperar les sortides culturals de les escoles, i una taula de negociació perquè la cultura a mig o llarg termini gaudeixi d'un 2% del pressupost català, considerant que s'ha produït un canvi de mentalitat respecte a la cultura.





La presidenta d'Adetca ha assegurat que el públic "no ha fallat mai" i ha dit que fins a la data, amb les limitacions que es donen aquesta temporada, les sales estan presentant unes bones ocupacions, i ha afirmat que l'associació no pararà fins a situar a la cultura al centre de l'activitat social i política.





GALA





La gala 'Catalunya aixeca el teló', que se celebrarà al Teatre Victòria conduïda per Sílvia Abril i Antonio Díaz El Mag Pop i que organitza Adetca, els teatres públics de Barcelona i l'Associació d'Actors i Actrius de Catalunya, estarà dirigida especialment a el públic, per reflectir la qualitat i varietat dels espectacles que ofereix la temporada.





El vicepresident d'Adetca, Antoni Albadalejo, ha subratllat que és una gala que "té de tot", en la qual apareixeran les diferents disciplines de les arts escèniques i en la qual es connectarà amb altres ciutats catalanes.





En el transcurs de la gala es lliuraran els premis que concedeix Adetca des de fa tres edicions i que inclouen les categories de Premi Honorífic Catalunya de teatre, Premi a la trajectòria en el camp de les arts escèniques, Premi a la sala de teatre i Premi al projecte artístic singular.