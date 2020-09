Budó avisa que la inhabilitació de Torra no ajudaria que es convoqués la taula de diàleg

La portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha avisat aquest dimarts que l'eventual inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, per part de Tribunal Suprem (TS) no ajudaria al fet que es convoqués la taula de diàleg i a la resolució del conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya.









"Una possible inhabilitació de president Torra tampoc ajuda gaire a l'acceleració de la taula de diàleg. No seria un element facilitador ni del diàleg ni de la resolució del conflicte, perquè seguim judicialitzant el conflicte polític en comptes de resoldre-ho per la via del diàleg" , ha manifestat en roda de premsa posterior al Consell Executiu.





També ha insistit que l'ordre del dia d'aquesta taula de diàleg ha d'incloure la possibilitat de parlar de l'exercici del dret a l'autodeterminació i d'una llei d'amnistia per als dirigents independentistes.





Al preguntar-li si, en cas que hi hagués acord per celebrar la taula de diàleg, se celebraria encara que la inhabilitació de Torra arribés posteriorment, Budó ha demanat no centrar-se en la data i sí en l'ordre del dia que planteja la part catalana.





Sobre la possible assistència de Torra o no, la també consellera de Presidència ha deixat clar que "el que és segur és que la vicepresidenta Carmen Calvo no decidirà qui va per la part catalana" a la taula de diàleg.





REFORMA EL DELICTE DE SEDCIÓN





En relació a la possibilitat que es reformi el delicte de sedició i rebel·lió el Codi Penal, Budó cridat a "suprimir" el delicte de sedició i no reformar-lo.





"No hi ha cap país del nostre entorn immediat que tingui tipificat en el seu Codi Penal el delicte de sedició. No s'ha de modificar. Cal derogar", ha tancat.