El trio barceloní "Supermeganada", finalista del concurs de nous talents de Sessions Movistar+ Rookies

Gairebé dos mesos i 2.000 participants després, el concurs Sessions Movistar+ Rookies ja té finalistes i data per a les primeres audicions. Aquesta iniciativa, que es va posar en marxa el passat juliol, té com a objectiu donar a conèixer a nous solistes i bandes emergents vinculades a diferents estils musicals com l’indie, el pop, l’electrònica o la música urbana. El grup barceloní Supermeganada ha estat un dels dotze elegits entre els milers de participants.













POP de 2020. Així podria definir-se el so de Supermeganada. El trio barceloní uneix el millor de cada gènere per a construir un discurs musical tan contemporani com adictiu: les melodies directes del pop clàssic, les guitarres càlides del bedroom pop, els sintetitzadors future, percussions urbanes, vocoder... Fills tardaners dels 90, Víctor, Guille i Marc bussegen en les icones de l’extraradi amb els quals van créixer generació i s’endinsen, amb naturalitat i sense por, en els nous mons i formes digitals aconseguint ser la veu de molts joves. I ho fan amb tanta tendresa com mala llet. Pur tardomillenniamisme. Aquest últim any han anat a hit per estació: ‘Brillo y Oscuridad’ a la primavera, ‘Cajera del Condis’ a l’estiu, ‘Vuelta al cole’ a la tardor i ‘Tik Tok’ per a l’hivern. La seva factoria de hits està ja completament lubricada com es comprova en el seu primer mixtape, ‘SUER.T’. A més, els directes de Supermeganada arribaran a Barcelona, Madrid i altres ciutats i festivals.





ELS ALTRES FINALISTES

El rock arribarà a la botiga Movistar Centre de Barcelona en les primeres audicions amb Karavana, Johnny Garso i Los Invaders.





El soft pop de Valdivia, el folk de Chlöe’s Clue i el dream pop d’Airu també han arribat a la final i pròximanet es disputaran ser els elegits per a gravar un d’aquests especials.





Stephen Please i Pavlo i De los Santos també buscaran el seu forat per a participar aquesta temporada a Sessions Movistar+. El seu etil és un pop lligat al R&B, el pop rock i la música urbana.

L’indie pop de Malamute i l’electrònica de The Low Flying Panic Attack -grup que lidera la teclista de Rufus T. Firefly- completen la llista d’aspirants a convertir-se en els pròxims protagonistes de Sessions Movistar+.





EL PREMI

D’aquests concerts sortiran elegits els quatre guanyadors que gravaran l’especial de Sessions Movistar+ i que es podran veure pròximament a Movistar+. En cadascuna d’aquestes, els guanyadors comptaran amb el suport d’un grup consagrat que les recolzarà i apadrinarà en la seva aparició televisiva. Els primers padrins seran els integrants de Sidonie.





A més, de tocar en el programa especial Sessions Movistar+, els guanyadors rebran suport en comunicació, promoció i creació artística amb la sortida d’un EP o videoclip. També tindran l’opció de formar part de Movistar Sound, el segell discogràfic de Movistar+ que engloba una editorial i una àrea de producció musical.