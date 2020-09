Acusen el Deutsche Bank de facilitar fons a l'Estat Islàmic a l'Iraq a través de sucursals als EUA

L'Estat Islàmic va aconseguir conquistar gran part del territori iraquià entre 2014 i 2016. La història sobre què van fer sobre el terreny és coneguda per tots: assassinats, tortures i en definitiva, provocar una de les crisis humanitàries més greus que ha viscut el país. El seu control sobre el territori els va permetre apoderar-se de, al menys, 121 sucursals bancàries, segons va revelar el Banc Central de l'Iraq. Es calcula que van aconseguir dur-se a les seves butxaques uns 830.000 milions de dòlars (709.000 milions d'euros), uns dels robatoris bancaris més grans de la història.













Però aquesta situació no va frenar a alguns bancs, com el Deutsche Bank, que van seguir enviant diners a parts de el país controlades pel ISIS, segons revelen els documents bancaris publicats per BuzzFeed News i compartits pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació.





La documentació filtrada revela transferències de al menys 4.000 milions de dòlars enviades per sucursals de Deutsche Bank a EUA i Bank of America a ciutadans iraquians. Les operacions es van realitzar entre el 15 de juny de 2104 i el 30 de juny de 2015. La informació s'ha filtrat dels informes d'activitats sospitoses presentats per les dues entitats a la Xarxa d'Execució de Delictes Financers de el Departament de el Tresor dels Estats Units (FinCen)





El Deutsche Bank va registrar 3.844 operacions entre el 15 de juny de 2014 i el 15 de desembre de a 2014 per un valor de més de 2.300 milions de dòlars enviats a 13 bancs iraquians controlats pel ISIS. També han estat filtrades algunes operacions de Bank of America en 2015





Segons el Middle East Monitor, els informes presentats pels dos bancs no especificaven què sucursals bancàries iraquians estaven involucrades. Tot i això, asseguren que "aquestes transferències podrien ser el producte del comerç il·legal de petroli i gas", una font principal de finançament per al grup terrorista.





El Banc Central iraquià va ordenar determina l'activitat de tots els bancs controlats pel ISIS el 2014, però totes les informacions apunten que van seguir funcionant durant tota l'ocupació. El director de Banc Unit d'Inversions a l'Iraq, Alaa Karam Allah, va explicar a Financial Times en una entrevista realitzada al juliol de 2014 que el banc de Mossul (una de les majors ciutats de l'Iraq ocupada llavors pel ISIS) funcionava amb total normalitat: "el banc no tancava i el treball no s'aturava. Cap dels nostres treballadors ha estat agredit i l'edifici està intacte", va revelar.





Els actius de l'Estat Islàmic es van estimar en 2.200 milions de dòlars a finals de 2015, segons el Centre d'Anàlisi dek Terrorisme. Els seus principals ingressos provenien de les reserves de petroli i gas, diners en efectiu, minerals i terres. De la mateixa manera, les dades van indicar que el comerç il·legal de petroli era la principal font de finançament per a l'organització.