S'ajorna la cimera de la UE pel contacte del president de el Consell europeu amb un positiu de coronavirus

El president de el Consell europeu, el belga Charles Michel, s'ha vist obligat a posposar la cimera de líders de la Unió Europea prevista per a aquest dijous i divendres, a l'haver de guardar quarantena per haver estat en contacte amb una persona contagiada per coronavirus.









Així ho ha anunciat el seu portaveu a través d'un breu missatge difós a Twitter en què aclareix que el Consell europeu no queda anul·lat, sinó ajornat als dies 1 i 2 d'octubre.





Michel ha sabut aquest mateix dimarts que un agent de seguretat amb el qual va estar en contacte estret a finals de la setmana passada ha donat positiu per coronavirus i ha pres la decisió d'ajornar la cita europea.





El president de el Consell se sotmet a proves de detecció de COVID-19 de manera regular, segons ha indicat el seu equip, i aquest mateix dilluns va donar negatiu, però se sotmetrà a la quarantena seguint les normes de les autoritats belgues.