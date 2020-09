Argimon alerta que els casos han augmentat més del que esperaven

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha reconegut que els indicadors de la pandèmia de coronavirus a Catalunya s'han incrementat més del que s'esperava: "Ens esperàvem aquestes xifres a finals de mes".









Ho ha explicat aquest dimarts en roda de premsa presencial i telemàtica al costat de el cap de la unitat de seguiment de Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, i al secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat, Jordi Foz.





Argimon ha subratllat la importància de les mesures de responsabilitat individual davant el Covid-19: "El virus es multiplica i les accions que nosaltres fem resten, no divideixen. És molt important evitar la multiplicació".





Segons les xifres de la Conselleria de Salut de la setmana passada, la taxa de casos confirmats per PCR era de 89,70 (amb un increment de 9 punts respecte fa dos), el risc de rebrot de 186,86 (30 punts superior) i la velocitat de reproducció de la malaltia de 1,13 (fa dos estava per sota d'1, a 0,90).





La taxa de casos confirmats per PCR és l'índex de persones infectades --diagnosticadas amb una PCR-- per cada 100.000 habitants, mentre que la velocitat de reproducció de la malaltia mostra el nombre mitjà d'infectats per cada persona amb capacitat d'infectar.





El risc de rebrot, d'altra banda, permet valorar el creixement d'una epidèmia i és el producte resultant entre la velocitat mitjana de reproducció i la taxa d'incidència acumulada, és a dir, la xifra de nous casos en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants.





El risc de rebrot es considera epidemiològicament baix quan es troba entre el 30 i el 70, epidemiològicament moderat quan està entre el 70 i el 100 i epidemiològicament alt a partir del 100, segons les dades facilitades per la Conselleria de Salut de la Generalitat.





Argimon ha argumentat que aquest increment de el risc de rebrot pot donar-se perquè hi ha dues regions sanitàries grans des del punt de vista demogràfic com Barcelona i la Metropolitana Nord (Barcelona) que "tensen la corba".





"Veiem un pendent més pronunciada que no fa estar molt, molt atents. Esperàvem un pendent menys pronunciada", ha afegit el secretari de Salut Pública.





RESTRICCIONS A PUIGCERDÀ

Sobre els cribratges massius que han realitzat a Catalunya per a la detecció de persones asimptomàtiques, Argimon ha precisat que s'han fet proves PCR a prop de 69.600 persones de les quals un 2,4% han resultat ser casos positius (1.641), i ha anunciat que impulsaran aquesta pràctica a Manlleu (Barcelona) a partir d'aquest dimecres.





També ha anunciat que s'aplicaran mesures restrictives a Puigcerdà (Girona) com les que ja ha aplicat a Girona, Salt (Girona) i a Reus (Tarragona) arran de l'increment de casos positius de coronavirus.