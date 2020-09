Catalunyapress T'INFORMA

Aquí us presentem de nou les notícies més importants del dia, per no perdre res del que ha passat al nostre país.









La notícia més important del dia ve per part de Salut: Argimon ha alertat fa uns minuts que els casos han augmentat més del que s'esperaven. Com a conseqüència de l'augment de casos, el Govern ha anunciat la construcció de dos edificis d'urgència a Can Ruti i Bellvitge per reforçar l'atenció del Covid-19.









Seguint amb el coronavirus, Sanitat ha decidit reduir la quarantena a 10 dies per contactes estrets de casos confirmats. Mentrestant, la Generalitat ha comunicat que Catalunya ha fet més de 1,4 milions de PCR des d'abril.









Aquesta tarda també us hem anunciat que, per primera vegada, el Rei no assistirà al lliurament de despatxos a jutges a Barcelona.









I en l'àmbit de la política, Iceta ha dit que considera que Catalunya ha perdut "empenta econòmica a la resta d'Espanya". A més, 29 alcaldes han demanat a Govern diàleg per rebre ajudes urgents.









Aquest dimarts també hem sabut que Podem treballa per canviar el delicte de sedició i facilitar el retorn de Puigdemont.









I sobre la informació internacional, aquest dimarts us hem explicat que ahir van arrestar un agent de la Policia de Nova York acusat d'espiar per a la Xina.









Fins aquí el nostre butlletí amb la millor informació del dia. Fins demà.