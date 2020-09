Artur Mas continua la seva gira mediàtica contra Torra i assegura que "el millor" seria anar a eleccions a Catalunya

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest dimecres que, "arribats a aquest punt, el millor en aquest moment és anar a una convocatòria d'eleccions" a Catalunya, encara que aquestes no tinguin perquè ser "convocades" pel president català, Quim Torra.









En una entrevista a Onda Cero, Mas ha recordat que hi ha una fórmula que és la convocatòria "automàtica d'eleccions" després que hi hagi un intent de triar un nou president al Parlament.









"Segurament és el que es va a fer. No ho sé segur perquè no estic en el lloc on es prenen les decisions. Però crec que es va cap aquí", ha defensat Mas, que ha insistit que no té intenció de tornar a ser candidat ni tenir un càrrec orgànic dins del PDeCAT.





"La veritat és que no", ha respost sobre la seva possible tornada, per després continuar: "Vaig complir el meu inhabilitació. Abans responia amb ambigüitat, però ara la meva resposta és molt clara i és que no".





Això es deu, segons ha explicat l'expresident, a la "tristesa i la decepció" que li provoca la "falta d'unitat en el projecte sobiranista". "Jo no necessito cap paper en la política catalana. M'he batut en moltes batalles, i hi ha un moment en què has d'entendre que el teu paper és un altre", ha afegit.





Així, Mas ha constatat la "discòrdia i la falta d'unitat" que travessa l'independentisme català. "És evident. I em sap greu que sigui així", ha reconegut, per després apuntar que la seva "marxa" el gener de 2016 va ser per donar una oportunitat el projecte sobiranista català.





Això sí, segons la seva opinió "posar-li" a l'expresident de la Generalitat i líder del PDeCAT, Carles Puigdemont, la "etiqueta que no vol la unitat" seria alguna cosa "injust". "Una altra cosa diferent", ha continuat, és que dins del partit independentista la unitat s'hagi "anat esquerdant" durant els últims mesos.