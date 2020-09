Torra rebutja declarar al TSJC en la segona causa per presumpta desobediència

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha acollit al seu dret a no declarar en la seva compareixença aquest dimecres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com investigat en la seva segona causa per presumpta desobediència.









Torra ha estat a la sala durant tres minuts i ha rebutjat contestar a cap de les parts, tampoc a la seva defensa, ha informat el TSJC.





La sala civil i penal havia citat a president per un presumpte delicte de desobediència al no retirar una pancarta de la façana de la Generalitat durant el període electoral abans de les eleccions generals del 10 de novembre.