Illa rebutja una comissió independent perquè ara "és el moment del combat" contra el virus

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern va a realitzar una avaluació sobre la gestió que "tots" han fet sobre el coronavirus, però ha assenyalat que ara "és el moment del combat" contra el virus.









Illa s'ha pronunciat així en la sessió de control a Govern al Congrés dels Diputats, a una pregunta formulada pel diputat de el Grup Parlamentari de Ciutadans, Edmundo Bal Francés, qui li ha demanat la seva valoració de la gestió realitzada en la segona onada de la pandèmia del Covid-19.





I és que, tal com li ha retret Bal Francés al ministre, Espanya ha estat el primer país de la Unió Europea a superar el mig milió de contagis, nou de les deu regions europees més contagiades són espanyoles i en el 'Top 10' mundial és l ' "únic país" d'Europa que ha entrat en el rànquing.





Així mateix, el diputat de Ciutadans ha destacat la necessitat que en la segona onada no es repeteixin els "errors" comesos a la primera onada, pel que ha demanat, a l'igual que ho han fet una vintena de prestigiosos científics espanyols, la realització d'una avaluació independent.





De fet, Bal Francès ha comentat que el seu grup parlamentari va a dur a Congrés la iniciativa perquè es dugui a terme aquesta avaluació per part d'un comitè d'experts "amb nom i cognoms", nomenat per l'Estat i les comunitats autònomes "allunyat de partidismes ".





L'objectiu, segons ha explicat, no és només per a "detectar errors", sinó també la "via de l'encert i de l'èxit". "No per buscar culpables, sinó per trobar solucions sense colors polítics, per evitar aquesta temuda tercera onada", ha postil·lat el diputat de Ciutadans, per avisar el ministre que gestionar "no és fer una roda de premsa dient que les comunitats demanin el estat d'alarma ", i exigir-li" que s'impliqui ".





Davant de tot això, Illa li ha assegurat que el Govern farà "en el moment oportú" l'avaluació de la gestió, si bé ha matisat que abans cal veure "quan, com i qui" la realitzarà i que ara és el moment de combatre al virus.





"Ara és el moment del combat contra el virus i hem d'estar tots junts. El Govern sempre ha estat implicat però respectant el marc competencial. L'important ara és lluitar tots junts per tornar a doblegar la corba de contagis a Madrid i a tot Espanya" , ha tancat Illa.