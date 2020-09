Dos pacients de 60 anys superen el Covid-19 en una setmana amb un tractament contra el càncer infantil

Dos pacients d'avançada edat amb COVID-19, una dona i un home de 59 i 66 anys, han estat donats d'alta hospitalària en només 6 i 8 dies dins d'un assaig clínic de la Unitat CRIS d'Investigació i Teràpies Avançades de la Pau per adaptar a pacients amb COVID-19 una teràpia cel·lular que s'empra en pacients oncològics infantils.













Tots dos presentaven els símptomes típics del COVID-19 com pneumònia bilateral i necessitats d'oxigen, i han evolucionat de manera favorable i ràpida. Tot i que l'assaig no està dissenyat en aquesta primera fase per respondre a l'eficàcia, aquest plantejament té esperances un cop més basades en la immunoteràpia.





"És un assaig que ja està en marxa, s'ha infós a dues persones adultes i totes dues s'han recuperat aviat, als sis i vuit dies ja eren a casa sense necessitat d'oxigen amb una recuperació molt cridanera i primerenca. Encara és aviat per parlar d'eficàcia, però sí que es pot parlar de tolerància adequada. per a l'efecte terapèutic encara hem d'esperar a finalitzar a l'almenys la fase II de l'assaig. per això, necessitem ajuda econòmica per poder accelerar i finalitzar aquest assaig i que es beneficiïn el màxim nombre de pacients i salvar vides. Sabem que la vacuna va trigar i tindrà les seves limitacions i a dia d'avui, no hi ha tractaments eficaços i que aquest tipus d'acostament de immunoteràpia cel·lular que és útil i funciona en nens amb trasplantament de medul·la es pugui traslladar a pacients amb COVID-19 ", comenta el cap de Hematoncológica Pediàtrica de la Pau i director de la Unitat CRIS d'Investigació i Teràpies Avançades de l'hospital, Antonio Pérez Martínez.





Aquest assaig clínic en Fase I, que busca un finançament global de 500.000 euros, proposa extreure un tipus especial de limfòcits T (cèl·lules del sistema immunitari especialitzades en destruir cèl·lules infectades i tumorals) de pacients recuperats de COVID-19 i infondre'ls en nous pacients infectats , que es recuperaran molt més ràpid i amb els mínims efectes secundaris.





"El que es persegueix és traslladar una teràpia que apliquem en els trasplantaments de càncer infantil, aplicar-lo al COVID-19. Se'ns va ocórrer perquè hem trobat que els limfòcits T que fan memòria enfront del Covid podrien actuar de la mateixa manera que els limfòcits T amb memòria en altres infeccions en el context del trasplantament. Tenim experiència prèvia en altres contextos infecciosos de la seva seguretat i eficàcia, i ara volem veure-ho al COVID-19. Més quan encara no hi ha un tractament eficaç i no hi ha vacuna. Es tracta d' una immunoteràpia adoptiva passiva ", detalla Pérez-Martínez.





És a dir, els pacients recuperats es converteixen en 'medicaments humans errants' per als nous diagnosticats i com més donants hi hagi de limfòcits T, més rang poblacional es pot cobrir amb la creació d'aquesta 'Linfoteca' ja que a més cal tenir en compte, entre altres aspectes, la compatibilitat entre donant i receptor.





Dolors, madrilenya de 59 anys, ha estat la primera pacient d'aquest assaig clínic. "Els metges em van explicar aquesta teràpia de càncer infantil adaptada per curar pacients de COVID-19 i no vaig dubtar ni un segon. No em feia por perquè confiava en els metges. Als 2 o 3 dies ja em trobava millor i em van enviar a casa de seguida sense oxigen ni res ", explica.





El primer donant d'aquest assaig és un infermer de quiròfan de la Pau amb més de 20 anys d'experiència de servei hospitalari. Jaime Fernández Sánchez, de 40 anys, va patir el COVID-19 al març. Després de "una muntanya russa de dolors, gastroenteritis i fortes migranyes", es va reincorporar a l'hospital, es va apuntar com a voluntari a un altre assaig de plasma hiperimmune el 22 d'abril i va conèixer l'assaig liderat per Antonio Pérez en el seu propi centre.





"Em va explicar com anaven a adaptar aquesta teràpia cel·lular que s'apliquen en oncologia infantil contra el COVID-19. Em van dir que era un donant ideal pels antígens HLA i vaig respondre que expliquessin amb mi per al que fes falta. Estava encantat amb poder ajudar. A més , de la meva extracció, que va durar unes quatre hores, em van dir que es poden beneficiar fins a 30 pacients. La investigació és fonamental i poder ajudar és molt gratificant. Quan ho vaig compartir amb els meus companys de quiròfan, tots em van dir que es volien apuntar. Tant de bo ajudi a conscienciar i a salvar vides ", conclou.