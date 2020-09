França i Gran Bretanya es van disputar el planeta Neptú fa 174 anys

Aquest 23 de setembre es compleixen 174 anys de la descobriment en 1846 del planeta Neptú. Vuitè planeta en distància al Sol i el més llunyà del Sistema Solar, és el quart en diàmetre i el tercer en massa.









La seva troballa va desencadenar una pugna nacionalista entre França i Gran Bretanya per determinar si van ser astrònoms anglesos o francesos als quals corresponia l'honor de la descoberta.





Tot comença en 1821, quan l'astrònom francès Alexis Bouvard va publicar en les seves taules astronòmiques l'òrbita d'Urà. Les observacions van revelar pertorbacions substancials, que van portar a Bouvard a llançar la hipòtesi que l'òrbita d'Urano havia d'estar sent pertorbada per algun altre cos, segons Wikipedia.





En 1843, el britànic John Couch Adams va calcular l'òrbita d'un octau planeta en funció de les anomalies observades en l'òrbita d'Urà. Va enviar els seus càlculs a Sir George Airy, l'astrònom Reial, que va demanar més informació. Adams va començar a redactar una resposta, però mai va arribar a enviar-la.





Mentrestant, el francès Urbain Li Verrier va publicar els seus propis càlculs. En el mateix any, el britànic John Herschel va començar a advocar per l'enfocament matemàtic i va persuadir al seu compatriota James Challis per buscar el planeta proposat per Le Verrier. Després de moltes dilacions, Challis va començar la seva recerca, reticent, al juliol de 1846. Mentrestant, Li Verrier havia convençut a l'astrònom alemany Johann Gottfried Galle per buscar el planeta. Neptú va ser descobert aquesta mateixa nit, el 23 de setembre de 1846, on Le Verrier havia predit que es trobaria. Challis més tard es va adonar que havia observat prèviament el planeta dues vegades a l'agost, sense advertir-ho.





Arran de la descoberta, hi va haver molta rivalitat nacionalista entre els francesos i els britànics sobre qui tenia prioritat i mereixia crèdit pel descobriment. Finalment va sorgir un consens internacional sobre que tant Li Verrier com Adams conjuntament ho mereixien. Més tard, es va constatar que Galileu havia donat amb el planeta en 1612, però el va confondre amb una estrelles.