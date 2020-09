"Mi gato Yugoslavia": una novel·la sobre la muralla mental que separa l'Europa cristiana de l'Europa musulmana

Creure que el continent europeu és un territori en el qual la tradició cristiana en les seves diverses formes és un sistema i idees i valors compartits a tot arreu constitueix un gravíssim error.













Hi ha una Europa que, fortament influenciada pels segles en què va estar sotmesa a l'Imperi Otomà, té una sòlida fonamentació islàmica. Aquesta realitat, fins ahir mateix pràcticament desconeguda, va començar a ser advertida arran de l'enfonsament de Iugoslàvia, un trencaclosques complex sorgit a conseqüència de la primera guerra mundial i que va intentar amalgamar, amb escassa fortuna com ha estat evident, pobles de cultura i història heterogènies : catòlics, ortodoxos i musulmans, uns lligats als països germànics o la península itàlica, altres a Rússia i els tercers, en fi, a el món otomà. Només la presència d'un líder capaç de nuclear aquell estrany puzle, el mariscal Tito, va poder assegurar la supervivència d'un experiment que es va enfonsar, com castell de cartes i forma fart sagnant, després de la seva mort, deixant una miríada de mini-estats que han vingut a complicar encara més si és possible el procés d'unitat europea.





Ve tot això al cas de la novel·la "Mi gato Yugoslavia" (Aliança Literatura) de Pajtim Statovci, autor finès d'origen kosovar, que ha tractat de fabular sobre l'experiència que hauria pogut viure una família de la mateixa procedència de l'autor que fuig de la guerra i aconsegueix asil a Finlàndia. El text està narrat a dues veus: la de la mare, Emine, una noia vilatana de gran bellesa que és sol·licitada per Bajram, ben plantat jove de família de possibles, amb el qual es casa i té diversos fills i filles amb els que emigren a Finlàndia; l'altra veu és la un d'aquests, Bekim, homosexual, obsessionat per cert tipus d'animals (gats i boes, constrictor i cornuda) amb les que agrada de conviure, el que potser revela una certa d'autisme subjacent que acaba corregint quan acaba coneixent a l'home de la seva vida.





Després de la peripècia personal dels membres de la família, subjacents dos mons completament diferents: el del Kosovo en què va viure Emine de nena i de recent casada, en què el paper de la dona és subsidiari i està condicionat al servei de l'home i el major oprobi a ser repudiada per aquest. Un país obsessionat, a més, a subratllar les diferències amb els veïns. "Quan era petita -diu Emine- meu pare em va explicar una història dels pobles dels Balcans i de com tots els ciutadans tenien algun tret característic de la seva regió que els distingia dels altres. Els búlgars tenien bones habilitats comercials, però un pobre coneixement dels éssers humans; els serbis eren cruels, malèvols de cor i d'ànima; els macedonis eren segurs de si mateixos d'una manera autodestructiu, és a dir, se'ls podia enganyar fàcilment; els bosnians mentien com bellacos; però en els albanesos (els kosovars ho són) ... podies confiar a cegues". Com és natural, el factor religiós segueix pensant fortament i d'aquí la incomprensió del pare quan s'assabenta que els seus fills han d'aprendre a l'escola finlandesa a la qual van la història de totes les religions, alguna cosa absolutament inacceptable per a la seva mentalitat. També els sorprenen altres usos de caràcter més pràctic, com el d'utilitzar paper en comptes d'aigua per endreçar les seves parts després d'haver-se alleujat ...





Paral·lelament, l'autor subratlla la vigència en un país tan teòricament progressista i acollidor com Finlàndia de nombrosos tòpics sobre els immigrants i es posa en relleu l'emergència d'una onada de xenofòbia que es manifesta en paraules i actituds i que l'autor materialitza tant en persones humanes, com en el propi gat, epítom d'aquest nou racisme. Diu Bekim: "Quan em pregunten el meu nom, de vegades responc dient la veritat. Amb la mateixa freqüència responc que em dic Michael o Jon, Albert o Henry, perquè així em puc evitar la següent pregunta de rigor: d'on sóc ... hi ha una gran diferència entre dir-li a la gent que ets suec, alemany o anglès o dir-li que ets turc o iranià. Només en casos comptats, el país d'origen d'una persona resulta indiferent".





L'experiència finlandesa implica l'inevitable desmembrament de la família: el rebuig del pare, que acaba tornant a Kosovo, una certa integració de la mare i una altra total dels fills, que acaben parlant en l'idioma del seu país d'adopció fins i tot amb els seus propis pares i casant-se amb finlandesos. És el resultat dels que diu Bekim: "Ens vam quedar aïllats entre dos mons diferents que, però, havien començat a semblar-se entre si. Ja no pertanyíem a cap dels dos. Érem vagabunds, marginats de la societat, persones sense pàtria, sense identitat, ni nacionalitat".