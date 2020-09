El Suprem cita per a l'1 d'octubre al magistrat del TC investigat per maltractament a la seva esposa

El Tribunal Suprem ha citat per a l'1 d'octubre al magistrat del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés perquè declari per la investigació oberta en contra seu per un presumpte delicte de maltractament a la seva dona.









El magistrat del Suprem Andrés Martínez Arrieta --instructor de l'cas-- també ha citat en la mateixa data per declarar com a testimonis a la dona de Valdés, dos particulars, un metge del SUMMA, els membres de la Policia Local de Majadahonda que van intervenir en l'incident i a cinc guàrdies civils destinats al municipi madrileny.





Valdés, magistrat del TC des de 2012 a proposta de PSOE, va ser arrestat el 11 d'agost passat per agents de la Guàrdia Civil al seu domicili de Majadahonda, on haurien passat els fets investigats, i va romandre unes hores detingut, per passar després a disposició judicial .





La citació arriba dies després que Valdés sol·licités acollir-se a una baixa per motius de salut que l'apartarà de moment de les deliberacions del TC, ja que es troba ingressat en un hospital de Madrid des de fa diversos dies.