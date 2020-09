Quim Torra qualifica Barcelona com a "capital provinciana i mesquina"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrat en les xarxes socials la seva indignació per la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de revisar la concessió de la Medalla d'Or de la ciutat a Heribert Barrera, que va ser el primer president de Parlament de Catalunya després la restauració de la Generalitat.





Torra ha llançat un tuit en què qualifica de lamentable aquesta decisió i afirma que els que han votat a favor de revisar la concesió d'aquesta medalla han de sentir una vergonya immensa. La seva frase més contundent és una en la qual qualifica Barcelona com una "capital provinciana i mesquina".





El text del tuit publicat per Torra diu textualment: "Lamentable. El president Barrera va ser un lluitador incansable per la llibertat. Vergonya immensa per tots aquells que heu votat a favor de retirar-li la medalla d’or. La capital de Catalunya s’empetiteix avui, convertida en una capital provinciana i mesquina".





Poc abans, el ple de Barcelona ha aprovat una proposició de BCN Canvi, el grup que encapçala Manuel Valls, que insta l'Ajuntament a revisar la Medalla d'Or a el primer president de Parlament de Catalunya restaurat després del franquisme, Heribert Barrera, d'ERC.





La proposta ha comptat amb els vots favorables de el govern municipal de BComú i PSC i dels grups municipals de Cs, PP i BCN Canvi, amb una votació que s'ha fet de forma nominal a petició dels socialistes.





La regidora de BCN Canvi, Eva Parera, ha defensat que Barrera no mereix el màxim reconeixement de la ciutat per afirmacions com 'la immigració és la principal amenaça de Catalunya' i 'els negres tenen una intel·ligència inferior'.





El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra (Bcomú), ha dit que avui dia el discurs que defensava Barrera seria considerat delicte d'odi, mentre que el tinent d'alcalde Jaume Collboni (PSC) ha dit que actualment "no votaria a favor "de lliurar aquesta distinció.





Per la seva banda, la regidora Montserrat Benedí (ERC) ha assenyalat la diferència entre els discursos de Barrera i la seva trajectòria política.