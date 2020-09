Els fems de la ramaderia espanyola són els més contaminants d'Europa

Espanya és el quart país d'Europa amb més emissions provinents de la ramaderia, només precedit per França, Alemanya i el Regne Unit, i és el primer pel que fa a emissions provinents de la gestió de fems, ha denunciat Greenpeace en un comunicat. Així ho evidencia l'esborrany de l'Estratègia de Descarbonització a llarg termini 2050 del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD), que es troba obert a la participació pública fins dimecres que ve, 30 de setembre, i que, per primera vegada, compara la situació d'Espanya amb Europa pel que fa a la responsabilitat de la ramaderia en el canvi climàtic.













L'esborrany mostra també que, mentre les emissions d'aquest sector s'estabilitzen a Europa, a Espanya no paren de créixer, denuncia l'organització ecologista. Segons les dades aportades, el sector agrícola és ja el responsable d'un 12% de les emissions d'Espanya, sent la ramaderia la responsable del 67% d'aquestes.





El preocupant lideratge d'Espanya en les emissions derivades de la gestió de fems està plenament justificat per l'aposta d'un model de ramaderia industrial i, en particular, pel creixement exponencial de les macroexplotaciones industrials de porcí, ja que aquestes produeixen ingents quantitats de fems que estan també provocant greus problemes de contaminació d'aigües per nitrats. Per això últim, la Comissió Europea va donar tres mesos a Espanya per presentar mesures que reverteixin aquest problema (el termini acaba la setmana que ve).





"És inadmissible que, en una situació d'emergència climàtica i de greu contaminació de les reserves d'aigua del futur per nitrats, segueixi sobre la taula el projecte per construir una macroexplotación de boví de llet en Noviercas o que, gairebé cada dia, es presenti un nou projecte, o ampliacions de grans granges de porcs a Espanya "ha afirmat Luís Ferreirim, responsable d'agricultura de Greenpeace Espanya. "Sens dubte, anem directes al desastre, però el sector agrícola, i en particular el ramader, segueix sent el gran oblidat en la polítiques climàtiques".





Greenpeace EU presenta avui una anàlisi denunciant que, a la UE, la producció de carn, llet i ous es va incrementar un 9,5% entre 2007 i 2018 i que això va representar un increment del 6% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la ramaderia, que són ja el 17% del total de les emissions de la UE. Aquesta anàlisi deixa també en evidència que els sectors que més contribueixen al conjunt de les emissions són el sector lacti, el porcí i el boví de carn amb, respectivament, el 33%, el 26% i el 25% de les emissions del sector ramader . La producció de carn d'aus contribueix amb un 10%, la producció d'ous amb un 3% i la de carn de petits remugants (caprí i oví) amb un altre 3%. L'estudi mostra també que reduir a la meitat la ramaderia a la UE seria com eliminar les emissions de gasos d'efecte hivernacle de 11 països europeus (Malta, Xipre, Luxemburg, Letònia, Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, Lituània, Croàcia, Dinamarca i Suècia ).





Dimarts passat, Greenpeace, juntament amb Ecologistes en Acció i Oxfam Intermón, va començar el primer litigi climàtic contra el Govern d'Espanya, en el qual les organitzacions demanen a govern per exigir-li major ambició climàtica: una reducció de les emissions de al menys el 55 % el 2030 respecte al 1990 i assolir el zero net en 2040. Per assolir aquesta reducció és important actuar en tots els sectors, tal com urgeix la comunitat científica.





"La solució per al sector ramader la dóna el propi esborrany: reduir el nombre d'animals. Per a Greenpeace, acabar amb la ramaderia industrial i apostar per la ramaderia ecològica i extensiva, que alhora és vital per mantenir un món rural viu, i una dieta de salut planetària són els altres eixos de la solució, però lamentablement falta valentia política per posar això en marxa. La Política Agrícola Comuna no pot ser una altra oportunitat perduda, perquè no ens queda temps", conclou Ferreirim.