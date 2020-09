CatalunyaPress T'INFORMA

Aquí us presentem de nou les notícies més importants del dia, per no perdre's res del que ha succeït al nostre país.









La notícia del dia ha arribat fa poques hores: el Govern ha prohibit les reunions de més de 6 persones i no 10 , com fins ara.









El Covid-19 segueix passejant-se per les escoles catalanes. Avui la Generalitat ha actualitzat les dades dels col·legis notificant que hi ha 602 grups confinats . Per detectar abans els contagis, també han anunciat que faran cribratges massius als centres escolars.









Una altra notícia que ha sacsejat el país al matí és l'anunci que la nostra economia ha entrat oficialment en recessió.









Avui hi ha hagut sessió de control al Congrés dels Diputats en la qual, com sempre, han saltat espurnes .









A Catalunya, Torra ha mostrat el seu enuig per la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de revisar la concessió de la Medalla d'Or de la ciutat a Heribert Barrera. Ha dit que Barcelona és "una capital provinciana i mesquina" .





D'altra banda, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha anunciat que el Govern començarà a tramitar els indults dels presos d'el procés a partir de la setmana que .









Avui CatalunyaPress us hem revelat que el Deutsche Bank, un dels bancs més importants d'Alemanya, ha estat acusat de finançar a l'Estat Islàmic .













Fins aquí el nostre butlletí amb la millor informació del dia.