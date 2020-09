Suárez Illana torna a desmarcar-se del PP i vota amb Vox en contra d'una iniciativa per treure honors a Franco

El secretari quart de la Mesa de Congrés i diputat de PP, Adolfo Suárez Illana, s'ha tornat a desmarcar del Grup Popular en la votació sobre una iniciativa sobre memòria històrica. Mentre la resta dels seus companys s'ha abstingut, ell ha votat, juntament amb Vox, en contra d'una proposició no de llei que demanava treure honors i condecoracions a dictador Francisco Franco.













El text, presentat per ERC, s'ha debatut en la Comissió Constitucional i ha sortit endavant amb els vots de PSOE, Unides Podem, ERC, PNB, Bildu i Ciutadans.





En concret, el Congrés insta el Govern a prendre mesures per procedir a la retirada dels honors i condecoracions reconeguts a Francisco Franco i als que van col·laborar amb ell en la Guerra Civil i en la dictadura com Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe, José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo, Luis Carrero Blanco o Carmen Polo.





El PSOE i Unides Podem l'han donat suport destacant que l'avantprojecte de llei de Memòria Democràtica que va aprovar el Govern la setmana passada ja recull mesures en aquest sentit. També l'ha donat suport Ciutadans, malgrat que el seu diputat, Miguel Gutiérrez, ha tingut una dura intervenció contra el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que ha defensat la iniciativa.





Així, ha assegurat que ERC és "tan nostàlgica del franquisme com els pocs que ho enalteixen" i ha denunciat la "hipocresia" que, al seu parer, suposa denunciar el "feixisme" d'altres però no el d'organització properes a ERC que, segons ha denunciat, van actuar durant la Guerra Civil.





El nom del PP, Jaime Mateu ha titllat de "nausebunda" la intervenció de Rufián. "Ens volen robotitzar a tots pensant el mateix del que va passar fa 80 anys, però amb el PP no aconseguiran dividir Espanya novament", ha dit.





De la seva banda, el diputat de Vox Francisco José Contreras ha rebutjat la iniciativa per considerar-la "jurídicament aberrant" i "moralment infame". "Es tracta de desenterrar els morts per tirar-los a la cara de l'adversari i de demonitzar a mitja Espanya", ha denunciat, en concret a aquesta mitjana que "va donar suport a Franco" i que, segons la seva opinió, ara "vota a la dreta ".





A més, ha subratllat que si es canvien noms de carrers de franquistes s'hauria de fer el mateix amb les que homenatgen el president de la Generalitat Lluís Companys, el socialista Indalecio Prieto o el comunista Santiago Carrillo.





LA PRIMERA VEGADA VA QUEDAR SENSE SANCIÓ





Suárez Illana no ha intervingut en el debat però ha deixat constància amb el seu vot que no comparteix l'opinió del PP en aquesta matèria. El fill de l'expresident Adolfo Suárez ja va trencar la disciplina de vot del Grup Popular en una altra votació sobre memòria històrica el passat mes de juny.





En aquella ocasió va ser en el Ple on també va votar amb Vox en contra d'una proposició no de llei que demanava la retirada de condecoracions a funcionaris franquistes com el policia Antonio González Pacheco, més conegut com 'Billy el Nen'. Va justificar la seva decisió al·legant que la iniciativa pretenia "manipular els sentiments dels espanyols i fer saltar la Constitució".





La direcció del Grup Popular, que llavors dirigia Cayetana Álvarez de Toledo, no va sancionar per aquesta indisciplina. Està per veure si la nova cúpula parlamentària dels populars, amb Cuca Gamarra al front, pren ara alguna mesura contra el seu company.