La Favb exigeix que els CAP tinguin prou recursos i personal per garantir l'assistència presencial

La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) ha exigit recursos i personal suficient en els centres d'atenció primària (CAP) per garantir l'assistència presencial perquè creuen que les administracions no compleixen les seves obligacions de dotar més mitjans i espais per a que puguin funcionar de manera digna.













"El despotisme dels responsables de salut de la nostra ciutat i, en general de tot el país, supera tots els límits", ha criticat l'associació, que considera que s'estan vulnerant drets fonamentals com l'accés al professional de referència al·legant temes de seguretat quan altres dispositius com els hospitals o consultes privades no tenen aquestes mesures de protecció.





"Mai hauríem pensat que arribaríem a la situació de destrossa actual que supera els temps de retallades i posa en perill el sistema sanitari públic i la nostra salut", ha lamentat, per la qual cosa exigeixen que es respongui a les necessitats i s'atengui a la ciutadania com es mereix.