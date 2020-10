El tancament de prostíbuls no evita la prostitució

Han passat gairebé sis setmanes des que l'Estat va decidir tancar els prostíbuls de tot Catalunya. En aquell moment, la consellera de Salut, Alba Vergés, va reconèixer que era incoherent tancar tot l'oci nocturn "i mantenir oberts altres locals que hi feien activitats d'aquest caire", en referència a la prostitució. La mesura va arribar poques hores després que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, demanés a les comunitats el tancament dels prostíbuls ja que, explicava, els brots que es produeixen en aquests establiments són de "més difícil rastreig".













La mesura, que segons denuncien algunes oenagés posa el focus en les dones prostitutes i no en els proxenetes i els demandants de prostitució, no ha aconseguit evitar la prostitució a Catalunya i permet que se segueixin vulnerant els drets de les dones en un context de crisi sanitària i econòmica. Per començar, la mesura afecta només els establiments amb llicència -94 a Catalunya-, que representen la gran minoria dels llocs on es practica la prostitució. La resta de locals o espais clandestins o amb altres llicències continuen actius.





"El fet que tanquin els prostíbuls a Catalunya no significa que s'acabi amb la prostitució, de fet, com que la demanda segueix existint, l'únic que provoca es que es traslladi a altres espais més amagats i difícils d'accedir per part de les diferents entitats i ONG que treballem [amb prostitutes], com els pisos particulars", assegura Yvette Damas, de Metges del Món, a CatalunyaPress.





Així doncs, des de les entitats dedicades a atendre dones en contextos de prostitució -com és el cas de Metges del Món-, demanen que la situació no s'enfoqui des del punt de vista que les prostitutes poden ser un vector de contagi sinó que s'enfoqui des dels drets humans de les dones i posi la seva vida i dignitat en el centre.





Moltes de les dones que no tenen una situació regularitzada es queden fora de qualsevol itinerari, fins i tot de serveis socials







Les dones en situació irregular

La nova situació de la prostitució a Catalunya margina les dones més vulnerables. Tot i que no hi ha dades concretes del nombre de prostitutes en situació irregular, ni del percentatge que representen sobre el nombre total de prostitues, des de Metges del Món asseguren que la gran majoria de dones cisgènere i trans prostituïdes es troben en una situació administrativa irregular. Per a elles no hi ha cap xarxa de suport i ni tan sols poden accedir a ajudes estatals com l'Ingrés Mínim Vital.





Segons un estudi de la Federación de Mujeres Progresistas, el 66% de les dones en contextos de prostitució ho fan perquè no tenen una altra feina o lloc on viure. Això demostra que en més de la meitat dels casos, són la pobresa i la precarietat el que porten les dones a prostituir-se per sobreviure. No és sorprenent, doncs, que moltes prostitutes siguin dones migrants.





"Tenir papers és la porta d'entrada a tots els serveis municipals de la ciutat. Moltes de les dones que no tenen una situació regularitzada es queden fora de qualsevol itinerari, fins i tot de serveis socials", explica Damas. "Les mesures que el govern central va aplicar durant l'estat d'alarma en el 'Plan de Choque Social' com l'IMV no estan arribant a totes les persones que l'haurien de rebre. El que en un principi es va anunciar, i que semblava podia beneficiar a moltes dones que no desitgen exercir la prostitució, va resultar ser només un miratge. Quan la mesura es va publicar al BOE es va decretar que per poder accedir a aquest recurs les dones havien de ser víctimes de tràfic identificades per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, requisit que moltes no compleixen. A més, només podrien sol·licitar la mesura dones en situació regular, cosa que no compleix la gran majoria de les dones amb les quals treballem".





Des del Moviment Democràtic de Dones denuncien que el problema radica en la llei d'estrangeria, que no permet les dones en situació irregular accedir a les subvencions estatals. Cristina Simó, presidenta de l'associació, asegura que el que caldria, per començar, és "fer una clàusula especial que permeti que aquestes dones, que són les més vulnerables, puguin accedir-hi", així com es va fer amb les dones víctimes de violència de gènere en situació irregular. Més tard, creu, cal demanar la "derogació de la llei d'estrangeria". D'altra banda, Simó creu que des de les comunitats s'ha de fer l'esforç de facilitar recursos habitacionals, ja que tot i que hi ha organitzacions que es dediquen a això, els recursos són limitats i no arriben a moltes dones.













Ambdues organitzacions coincideixen que, si no hi ha un pla de contingència efectiu que arribi a totes les dones, les prostitutes que ho vulguin no podran sortir d'aquesta situació. "La nostra experiència en sortides al carrer és que són moltes les dones volen deixar la prostitució i ens demanen formació i oportunitats laborals. En definitiva, reclamen una oportunitat per poder sortir de la seva situació, que no sempre és fàcil", explica Yvette Damas, que considera que el tancament de prostíbuls és una mesura transitòria i insuficient si no s'acompanya de polítiques públiques com a recursos habitacionals, suport econòmic, acompanyament i suport social, psicològic i emocional, a més d'alternatives reals i efectives per a la reinserció laboral i mesures eficaces de protecció per a les supervivents de trànsit.





Sense un pla de xoc, les dones es veuran "abocades a continuar sent prostituïdes en altres contextos com pisos, carreteres o els carrers, en pitjors condicions amb més riscos i amb la mateixa exposició al virus", explica Damas.





La prostitució és una relació desigual de poder afavorida per les desigualtats de gènere





Trasllat de la prostitució

El tancament dels prostíbuls per evitar els contagis no ha implicat la fi de la prostitució, ni tampoc ha evitat que la demanda continuï. En la majoria dels casos, els proxenetes han obligat les prostitutes a traslladar-se a les carreteres o a anar a pisos, una situació que encara comporta més riscos per a elles ja que són espais on les entitats no arriben.





Simó assegura que la resposta dels proxenetes és preocupant: "no les vols dins, les tens fora". Per evitar-ho, diu, "s’han de posar mesures desde la Generalitat. No pot ser que tanquis prostíbuls i després permetis que hi hagi prostitució".









El trasllat de la prostitució al carrer i a les carreteres suposa que les prostitutes s'enfrontin a més violència i a pràctiques que comporten més risc, a més d'haver d'acceptar condicions més precàries i fins i tot extorsions per part dels proxenetes i puteros. "A més vulnerabilitat per part d'elles, més abús de poder per part d'ells, perquè la prostitució, no ho oblidem, és una relació desigual de poder afavorida per les desigualtats de gènere", assegura Damas, que considera que "els prostíbuls són només la punta de l'iceberg d'un sistema que té la seva arrel en les desigualtats estructurals del gènere i que se sosté gràcies a la relació de desigualtat econòmica per part de les dones".