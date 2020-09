Irene Montero demana que se situï a les dones "en primera línia" per aconseguir la recuperació econòmica

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha fet una crida per situar a les dones "en primera línia" per tal d'aconseguir la recuperació econòmica, durant la seva intervenció en el lliurament dels XXIX Premis FEDEPE, lliurats aquest 23 de setembre.













Montero ha denunciat els anomenats "sòls enganxosos" que pateixen moltes dones i ha assegurat que "no hi haurà igualtat si no som totes les que ens alliberem del masclisme i som capaços de conquerir vides dignes de ser viscudes". "Una bona recuperació del nostre país (*) en termes econòmics serà possible si també les dones estem en primera línia", ha emfatitzat.





La Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries (FEDEPE) ha donat a conèixer aquesta tarda els guardons en l'edició XXIX dels seus premis, que aquest any, per primera vegada en la seva història, s'han celebrat en format online per les actuals circumstàncies sanitàries.





FEDEPE reconeix amb aquests guardons a les dones que destaquen professionalment en el seu acompliment laboral, directiu i empresarial, així com a empreses, entitats i mitjans de comunicació que impulsen el paper de la dona en els seus respectius àmbits.





A la inauguració, la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, ha tingut un un record especial per a totes les víctimes de la pandèmia i ha alertat sobre "el risc que aquesta crisi comporta per als avenços aconseguits en igualtat i en empoderament femení. Tenim por a un retrocés. No és infundat ".





Per això, la presidenta de FEDEPE ha demanat "contenir aquesta situació perquè aquesta crisi no comporti la disminució del nombre de directives a les empreses". Durant la seva intervenció, Bujaldón també ha reivindicat que "el talent femení és irrenunciable per superar els reptes econòmics que travessem".





La presidenta de FEDEPE ha acabat la seva intervenció amb un missatge d'ànim en aquests temps assenyalant que "aquesta situació ha de servir per preparar-nos, ser més creatives i proposar noves idees, per aconseguir que la nova economia s'escrigui en femení".





PREMIADES

Aquesta edició XXIX dels Premis FEDEPE ha reconegut a Cristina Aleixendri, co-fundadora de bound4blue, que va rebre el Premi Innovació i Emprenedoria Home de mans de la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez. Després de recollir el guardó, Aleixendri ha assegurat que cal "seguir promovent la diversitat, la inclusió i l'empoderament de les dones en el sector marítim".





El Premi Comunicació Compromesa amb la Dona ha recaigut aquest any a La Vanguardia. El seu president Jordi Juan ha rebut el guardó que va lliurar Antonio Garrigues, president d'honor del despatx d'advocats Garrigues mentre que per donar suport als valors i objectius de la federació, Tonia Salinas, directora gerent de la Fundació Universitat Miguel Hernández, va obtenir el Premi Sòcia FEDEPE . Van lliurar el guardó Victòria Gómez de Vivar i Carmen Sarmiento, ambdues vocals de la junta directiva de la federació.





El Premi Impuls a la Promoció de la Dona va ser en aquesta XXIX edició per GSK Espanya, la multinacional farmacèutica reconeguda com l'empresa europea amb major representació femenina en el seu consell d'administració. Elsa González, vocal de la junta directiva d'FEDEPE, va lliurar el premi a Carmen Henríquez de Luna, presidenta i consellera delegada, qui ha indicat que "actualment un 55% de la plantilla i la meitat dels nostres llocs de direcció estan ocupats per dones i comptem amb majoria femenina en àrees tradicionalment infrarepresentades ".





L'Atlètic de Madrid Femení ha rebut el Premi Lideratge Dona Professional. El seu president, Enrique Cerezo, va recollir el premi de mans de la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón. Després de destacar els èxits i els recursos del club durant els últims mesos, Cerezo ha dedicat el guardó a la jugadora Virginia Torrecilla: "has demostrat que ets una autèntica lluitadora i segur que molt aviat et tornarem a veure sobre la gespa". Per la seva banda, la segona capitana de l'equip, Silvia Meseguer, va agrair el reconeixement en nom de les jugadores en un missatge gravat.





Mentrestant, Patricia Benito, directora general d'OpenBank, ha obtingut el Premi Lideratge Dona Directiva, guardó que li va lliurar la vicepresidenta i secretària general de FEDEPE, Francisca García Vizcaíno. Benito ha assenyalat que, en aquests temps convulsos, "tots volem un món millor amb valors refundats i les dones podem ser líders i agents d'aquest canvi".





Per la seva banda, Inés Juste, presidenta del Grup Juste, ha rebut el Premi Dona Empresària de mans de Mar Santana, directora comercial d'empreses de la direcció territorial centre de CaixaBank. Juste ha destacat que "és fonamental disposar de tot el nostre talent com a societat i donar igualtat d'oportunitats aplanant el camí i promovent que les dones puguin desenvolupar-se professionalment a l'igual que els homes sense detriment de la seva vida personal i familiar".





Finalment, el Premi Internacional va ser per a la Unió Europea, per la seva estratègia per a la igualtat de gènere 2020-2025. La presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, va exalçar el paper d'Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, a l'convertir la igualtat de gènere en prioritat política de la UE.





Aquest any, FEDEPE ha lliurat dues mencions especials. Una d'elles per a El Corte Inglés, per la seva promoció laboral de les dones amb discapacitat, i l'altra, als sanitaris espanyols, en reconeixement a l'esforç que segueixen fent durant la crisi sanitària.