Espanya és un dels països europeus amb pitjor ràtio de metges per habitants

La ràtio de metges per habitant a Espanya situa a la sanitat espanyola en un dels pitjors llocs de la Unió Europea, per la qual cosa no és d'estranyar el col·lapse que ha patit el sistema sanitari durant la pandèmia.









Segons dades del mateix Ministeri de Sanitat, en el sistema de salut espanyol hi ha 3,9 metges per cada 1.000 habitants. Aquesta ràtio és inferior a el de països com Bulgària, Lituània o Grècia. Aquest últim, que ha patit severes retallades per l'anterior crisi econòmica, té una ràtio de 6,3 metges per cada 1.000 habitants, mentre que alguns dels països que més han patit per la pandèmia, com França o el Regne Unit, tenen percentatges fins i tot inferiors als d'Espanya.





Amb aquestes xifres, Espanya se situa en l'onzè lloc entre els països de la UE, segons una informació publicada per El Economista. Segons dades del Ministeri de Sanitat, el 2018 hi havia a Espanya 35.534 metges treballant en els centres d'atenció primària, mentre que en els centres hospitalaris la xifra era de 84.984, sense comptar les unitats de cures intensives.





La ràtio millora sensiblement pel que fa a nombre d'infermeres ja que hi ha 5,7 per cada 1.000 habitants. Malgrat això, aquesta xifra és inferior a la mitjana europea i que situa el sistema mèdic espanyol per darrere de països com Romania, Lituània, Croàcia, Hongria o Estònia.





D'altra banda, fonts mèdiques apunta que a Espanya cada any surten a concurs unes 3.000 places per a Metges Intern Residents (MIR), encara que no totes queden cobertes ja que en moltes ocasions les condicions laborals fan que els candidats les rebutgin.