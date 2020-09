Luis Suárez s'acomiada del Barça: "Han estat sis anys espectaculars"

El davanter Luis Suárez ha assegurat al seu comiat del FC Barcelona que tenia "acceptat" que no comptaven amb ell per a aquesta temporada, missatge que li va arribar de part del nou entrenador, Ronald Koeman, i que se'n va a un rival directe com és el Atlètic de Madrid amb ganes de "demostrar" que podia seguir competint al més alt nivell.





"Per més que tinguis contracte, de vegades un necessita canvis, o el club. En aquest cas, és que l'entrenador no comptava amb mi. Però em vaig amb la sensació que he complert amb les expectatives, ser tercer màxim golejador no és fàcil . Me'n vaig content per deixar una linda marca ", ha assegurat.





El davanter uruguaià ha reconegut que és una sortida molt difícil per a ell. "Un no és aliè al que passa en la vida del futbol, a la premsa, s'especulava molt dels jugadors que podien sortir, i quan arriba Koeman, es confirma. Ja ho tenia acceptat, vaig tractar d'arribar a un bon final, com es va arribar ", ha reconegut.





I, de la seva marxa, ha reiterat que la tenia assumida. "Ja ho vaig pensar i ja ho he passat, em sento capacitat per seguir competint en Laliga i tinc moltes ganes. Més després de l'any que vivim, i amb la meva lesió. Me'n vaig de la manera que em vaig, a seguir competint, amb nova il·lusió i objectius i ganes de demostrar que podia seguir competint, no serà al Barça sinó en un altre club ", ha apuntat.





Es marxa a l'Atlètic de Madrid, equip amb el qual rivalitzava molt. "Sona irònic, però quan el Barça em va dir que no comptava amb mi i em van posar al mercat i hi va haver moltes trucades. Em sentia capacitat per anar a un equip en el qual competir d'igual a igual amb Barça i Madrid. No hi havia dubte, i vam arribar a un acord amb el club ", va explicar.





"Ha de sentir coses rares, perquè em vaig a un rival directe. Però això no canviarà la nostra relació, no es van a barrejar els sentiments que tenim per enfrontar-nos com a rivals en partits complicats com són els Barça-Atlètic", va comentar s obri la seva relació d'amistat amb Leo Messi, i sobre com creu ell que l'argentí encaixa la seva decisió.





Suárez, acompanyat per directius, família i els quatre capitans del primer equip, Leo Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets i Sergi Roberto, va assegurar que tanca "orgullós" la seva etapa com a culer, després de 13 títols aconseguits i 198 gols que, com ell sap , el converteixen en el tercer màxim golejador de la història de l'entitat.





ORGULLÓS

"No m'imaginava arribar als números que he arribat. Al Barça has d'estar sempre rendint a el màxim i em vaig més que orgullós i satisfet dels 6 anys espectaculars que he viscut a Barcelona", va explicar al respecte.





Però això no treu que el seu comiat arribi en un moment boig, en un estiu en què Messi va demanar sortir, i no va sortir, i que ell, que volia seguir, se'n va. "Va ser un mes de bojos, de dir moltíssimes coses que un no pensava. Cada jugador té el seu moment, si el club pensa que fins aquí s'ha arribat, cal acceptar-ho. Tant quan ho demana el jugador, com quan ho demana el club . Aquesta és la realitat, són coses que passen ", va apel·lar.





"S'acaba una etapa de la qual he d'estar molt orgullós, per tot el que vaig fer, per portar-me amics. Són molts anys i em porto amics, això em deixa feliç, també, com que vegin que es va un jugador, es va un ésser humà que té sentiments. Tota la gent sap l'esforç i sacrifici que he fet, ja abans de venir, per complir el somni de jugar en el millor equip de món ", es va sincerar.





Un somni complert que arriba al final, encara que va assegurar que seguirà sent "un culer més". Per això és més complicat encara el moment de jugar contra el Barça vestit de matalasser. "No m'he imaginat encara jugar contra el Barça. Me'n vaig amb moltes ganes, m'atrau molt aquest desafiament, i serà especial enfrontar-als teus companys, amics. Ens coneixem. Farem el millor per al nostre equip, però serà bonic", va vaticinar .





"El que cal valorar ara és que m'he de sentir orgullós d'aquests 6 anys. La meva sortida ja la vaig acceptar, toca canviar el xip i gaudir de la nova etapa que em ve i estar agraït a el Barcelona per haver-me fet viure moments inoblidables" , ha conclòs. "Sé que hi haurà gent dolguda per la forma en què es va un, o la forma en què l'acomiaden, però intentaré portar-me tot el bo i el meravellós que té aquest club", ha postil·lat.