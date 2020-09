Espanya és un dels països de la UE amb menys inversió en habitatge social per habitant

L'habitatge social a Espanya segueix sent un capítol pendent per a les administracions. Les dades indiquen que és un dels pitjors països europeus en aquest rànquing i que els diners que destines les diferents administracions a aquest assumpte és gairebé ridícul.





















La mitjana europea en la ràtio d'habitatge social per cada cent habitants se situa en el 3,9, i això tingut en expliquen que hi ha cinc països que en aquest capítol es situen en el zero. I la ràtio d'Espanya diu que tan sols hi ha 0,9 habitatges per cada 100 habitants. L'assumpte és encara més vergonyós si tenim en compte els números que tenen els primers països de la llista. L'encapçala Països Baixos, amb 12,5. I el segueixen Àustria (10,3), Dinamarca (9,5), Suècia (8), Regne Unit (7,3), França (7,2) i Finlàndia (6,1).





Les dades, elaborats per Eurostat i presentat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), milloren lleugerament si s'elaboren sobre la base de la comparativa entre el total d'habitatge existent i la ràtio de la destinada a habitatge social. En aquest cas, la ràtio puja a 2,5 habitatges per cada 100 habitants. Sigui com sigui, molt lluny de la mitjana europea, que en aquest aspecte se situa en un 9,3, mentre que els països líders s'allunyen a anys llum. Països Baixos se situa en el 30 i Àustria al 24.





ESCASSA INVERSIÓ

El principal problema és que a Espanya tot just es destina inversió pública per a habitatge social. Durant la dècada de 2007 a 2017, les diferents administracions tan sols van destinar 35 euros per habitant a habitatge social, una altra vegada molt lluny dels països de l'entorn europeu. Mentre la mitjana europea se situa en aquest mateix període en 148 euros per habitant, el país que més recursos va destinar a habitatge social va ser Regne Unit, amb 439 euros per habitant. Altres països, com Alemanya, Dinamarca, Irlanda o Finlàndia van multiplicar per sis els diners destinats per Espanya.





Xifres que contrasten, a més, amb els diners destinats per les administracions espanyola a les polítiques d'habitatges. Mentre la mitjana europea se situa en el 0,25% del PIB, a Espanya tot just baixa al 0,22% del PIB, el que indica que sí es fa inversió en habitatge, però no en habitatge destinat a l'ús social.





Segons fonts oficials, Espanya té una mica menys de 300.000 habitatges socials, la majoria d'elles de titularitat autonòmica (180.000), i la resta de titularitat municipal. Una xifra gairebé ridícula si es compara amb els 2,3 milions d'habitatges que s'han construït últims 40 anys en sòl espanyol.